Такой подход выгоден для небольших отправлений. Не приходится в одиночку оплачивать аренду всего контейнера, расходы делятся между заказчиками. Так же этот способ доставки применяется для экономии времени, нет нужды ждать полного заполнения контейнера товарами от разных поставщиков, груз не простаивает на складе в ожидании.

Особенности сборных контейнерных грузов

При обычной доставке грузов, когда сменяется вид транспорта, нужно оплачивать услуги погрузки и аренды специализированной техники. Когда отправляется сборный контейнер, его пломбируют и не вскрывают на перевалочных пунктах. Вскрытие происходит только на конечном складе. Таким образом, исключаются риски потери или порчи товара. И не проводится повторный досмотр в перевалочном пункте.

Перед сборкой, грузы консолидируются на специальных складах на стороне отправителя. Партия формируется, упаковывается, взвешивается и маркируется перед отправкой. Каждый клиент знает вес и объем отправления, оплачивает услугу по перевозке только за свой товар, не переплачивая за пустоты в незаполненном контейнере.

Чаще всего контейнерные перевозки осуществляются морскими путями. Также набирает популярность доставки контейнеров с помощью железной дороги. Заказывая услугу, заранее согласовывайте виды транспорта, сроки и все сопутствующие расходы.

На что обратить внимание?

По мнению экспертов в логистике из Азии есть несколько нюансов, которые следует проконтролировать, заключая договор с транспортной компанией. В первую очередь это касается таможенных документов. Поскольку контейнер содержит в себе несколько отправлений, на каждое из них должен быть подготовлен соответствующий пакет документов. Так же компания-перевозчик должна иметь договоренности с таможенными органами, для упрощения процедуры прохождения таможенного контроля. Отсутствие документов у одного отправления задержит всю партию.

Нужно заранее согласовывать порядок формирования контейнерного отправления. При наличии хрупких грузов им понадобится особое расположение внутри контейнера, дополнительные крепления, чтобы не допустить повреждения. Так же свои особенности имеют отправления, содержащие скоропортящиеся продукты. Для них нужны специальные условия, упаковка, поддержание температурного режима.

Услуга по отправлению сборного груза удобна для небольших и средних партий товара. Выбирая логистическую компанию, обращайте внимание на отзывы, соблюдение сроков, наличие надежных подрядчиков. И не забывайте читать договор перед подписанием. В нем должны быть указаны все риски, ответственности сторон и страхование грузов.