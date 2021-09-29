Особенности мрамора. Его достоинства и сфера применения

Поэтому, покупая мрамор Алматы, для отделки интерьера или экстерьера, можно не беспокоиться о том, что через несколько лет придется все переделывать. Особенно, если учесть, что этот материал не теряет своих свойств на протяжении 150 лет.

Откуда берется мрамор

Этот натуральный камень образуется путем постепенной кристаллизации кальция или известняка. Данный процесс требует определенных условий, таких как высокая температура и давление. Именно поэтому камень зарождается глубоко под землей и занимает миллионы лет. Все эти факторы непосредственно влияют на стоимость материала.

В природе невозможно найти чистый мрамор. В нем всегда будут присутствовать такие включения, как пирит, кварц и другие. Именно они придают камню тот или иной оттенок.

Из всех натуральных камней, мрамор лучше всех поддается обработке. Данная характеристика может изменяться в зависимости от того, какие примеси в нем преобладают. Характеристики данного материала отразились и на сфере его применения. Из него получается хорошие скульптуры и столешницы. Также он широко применяется для отделки стен и полов.

Основные свойства

По некоторым своим характеристикам мрамор уступает другим сортам натурального камня. Особенно это касается прочностных показателей. В этом плане гранит, который можно найти по ссылке https://nstone.kz/product-category/granit/, имеет более выгодные характеристики.

Зато у него имеются другие достоинства, которых нет у прочих камней. Так, мрамор хорошо поддается реставрации и полировке. Для его обработки не затрачивается много сил и времени, что только повышает его популярность.

Также он имеет десятки цветов и оттенков, которые делают каждое изделие действительно уникальным. Можно встретить серый, голубой, черный и множество других расцветок мрамора. Не существует только зеленого мрамора. Поэтому нельзя верить продавцам, которые пытаются убедить, что изделия зеленого цвета изготовлены из натурального камня.

Отличия натурального мрамора от искусственного

В настоящее время широкое распространение получил так называемый «искусственный мрамор». В его производстве используют настоящую мраморную крошку, что делает этот материал внешне очень похожим на натуральный. Он даже обладает неплохими качествами, которые все же значительно уступают аналогичным у натурального. Начать можно уже с того, что искусственный камень лишен блеска и ограничен в цветовой гамме.

Учитывая, что цена на искусственный мрамор не на много ниже натурального, а срок службы значительно меньше, имеет смысл доплатить разницу и наслаждаться красивым камнем на протяжении 150 лет, не беспокоясь о его качествах и характеристиках.

Особенности ухода

Для ухода за изделиями из мрамора рекомендуется использовать замшу и мягкие тряпки. Влажные тряпки необходимы для удаления пыли и прочих загрязнений, а с помощью замши можно полировать поверхность. Любые жирные следы необходимо сразу же убирать, пока они не проникли вглубь, потому что в ином случае избавиться от них будет значительно труднее.

Для изделий, которые будут находиться на улице, рекомендуется применить специальные пропитки, которые не дадут грязи проникнуть в поры камня, навсегда испортив его внешний вид. Если же материал будет находиться в помещении, то подобная мера будет излишней.