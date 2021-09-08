Осень. Загадочный участок ждет исследователей

среда, 08 сентября 2021 | 10:01    
Регион
     586
Перед въездом в тоннель со стороны Большой Волги есть еле заметный поворот налево.

Где-то в этом месте в начале 80-х прошлого века стояла экспедиционная партия гидрогеологов. Какую воду искали разведчики недр в городе со всех сторон окружённом водой, сегодня сказать трудно. Но скважины бурили и искали.

Рядом с асфальтированной площадкой два ряда металлических гаражей, остатки смотровой эстакады. В глубине территории спряталась чья-то «дача» с двумя домиками. Один из домиков даже дровами назвать будет слишком смело. Второй, тоже старенький, пока ещё не развалился. За изгородью видна клумба с цветочками, яблонька с неубранным урожаем, стройматериалы.

Все гаражи и дачная калитка на замках. Значит территория эта не брошена людьми. О присутствии в этом месте человека говорят и кучи мусора. Если здесь имеются хозяева, значит о чистоте и порядке этой территории есть с кем поговорить представителям администрации. Бесхозной городская земля быть не должна. Если хозяев нет, то задача той же администрации помочь людям оформить свои отношения соответствующими бумажками. Ведь если нет бумажки, то могут пригнать бульдозеры и сравнять «всё, что нажито непосильным трудом», с землёй.

Тэги: 
Дубна
краеведение
Опубликовал:
Сергей Гор
Читать Дубна.Ru в
07.09.2021 | 08:53   
Регион
    578
Демонстрация трудящихся в Дубне на Жолио-Кюри в ноябре 1958 года
Условно все площади городов можно разделить на общественные и транспортные.  В нашем городе, например, к...
Дубна | краеведение | мемуары
07.09.2021 | 08:48   
Регион
    11
Выйдет 9-й выпуск сборника серии "Кимрская старина"
О сборе на издание выпуска краеведческих очерков о Кимрской земле сообщили волонтёры движения Том Сойер Фест в Кимрах....
Кимры | краеведение | благотворительность
02.09.2021 | 08:37   
Регион
    43
Уникальный стадион в Кимрах стал объектом культурного наследия
Речь идёт о входной группе стадиона "Звезда" в Кимрах. Уникальное строение – единственное деревянное спортивное...
история | Кимры | архитектура