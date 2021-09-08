Осень. Загадочный участок ждет исследователей

Где-то в этом месте в начале 80-х прошлого века стояла экспедиционная партия гидрогеологов. Какую воду искали разведчики недр в городе со всех сторон окружённом водой, сегодня сказать трудно. Но скважины бурили и искали.

Рядом с асфальтированной площадкой два ряда металлических гаражей, остатки смотровой эстакады. В глубине территории спряталась чья-то «дача» с двумя домиками. Один из домиков даже дровами назвать будет слишком смело. Второй, тоже старенький, пока ещё не развалился. За изгородью видна клумба с цветочками, яблонька с неубранным урожаем, стройматериалы.

Все гаражи и дачная калитка на замках. Значит территория эта не брошена людьми. О присутствии в этом месте человека говорят и кучи мусора. Если здесь имеются хозяева, значит о чистоте и порядке этой территории есть с кем поговорить представителям администрации. Бесхозной городская земля быть не должна. Если хозяев нет, то задача той же администрации помочь людям оформить свои отношения соответствующими бумажками. Ведь если нет бумажки, то могут пригнать бульдозеры и сравнять «всё, что нажито непосильным трудом», с землёй.