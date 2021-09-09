Оплатить проживание ребенка в общежитии можно средствами маткапитала

четверг, 09 сентября 2021 | 15:54    
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С помощью материнского капитала можно оплатить не только образовательные услуги ребенка, но и проживание обучающегося в общежитии.

Направить средства маткапитала на обучение в образовательной организации и оплату проживания в общежитии, в том числе оплату коммунальных услуг, может семья, в которой ребенку, по случаю рождения которого выдан сертификат, уже исполнилось 3 года. При этом средства можно направить на обучение любого ребенка в семье. Для этого родителям необходимо заключить с образовательным учреждением договор найма жилого помещения и получить справку, подтверждающую факт проживания в общежитии.

Договор найма должен содержать сумму и сроки внесения платы. Отделение ПФР по г. Москве и Московской области  произведет безналичное перечисление средств на счет учебного заведения. Первый платеж осуществляется не позднее, чем через 5 рабочих дней со дня принятия положительного решения. Учебное учреждение может быть государственным и негосударственным. Важный момент – наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности.

Заявление о направление средств на образование и оплату обучения можно подать лично, через МФЦ, Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или портал Госуслуг.

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