Качественный матрас - гарантия здорового, спокойного сна

Организация Ok Matras предоставляет акции на изделия с данным материалом, то есть, к началу сезона есть возможность обновить матрас по доступной цене. Компания предоставляет возможность приобрести модель Alitte Meloni TFK M-19-N по очень выгодной цене со скидкой 40%. Это средний по жесткости вариант, который подойдет людям разных возрастов. В составе модели латекс и койра кокоса. Эти составляющие считаются одними из самых качественных, но и в то же время, с их помощью модель становится гипоаллергенным, ортопедическим, универсальным и комфортным. Дополнительная информация доступна на интернет-сайте https://www.okmatras.ru/

Свойства натурального латекса

Природный латекс получают из каучукового сока гевеи, которая путем вспенивания формирует материал, который имеет амортизирующие характеристики разной степени плотности, соответственно отдачи. Данный наполнитель позволяет получить изделие разной степени жесткости. Он отличается улучшенной износостойкостью, удобностью использования, повышенной упругостью, гигиеничностью, комфортностью и универсальностью, воздухообменными свойствами и терморегуляцией.

Свойства кокосовой койры

На сегодня в производстве ортопедических моделей применяется много разных материалов, но наиболее часто - кокосовая койра. Как правило, в матрасах кокосовое волокно применяется для изделия увеличения уровня жесткости поверхности. Ортопедичесая модель с кокосовой койрой – лучший вариант для хорошего сна ребенка или школьника. Используя ровную и твердую поверхность, спина не провисает и не деформируется, что влияет положительно на здоровое формирование позвоночника или коррекцию. Кроме того, что кокосовая койра внутри изделия используется для изделия увеличения уровня жесткости поверхности, наполнитель имеет ряд полезных свойств, в частности, обеспечивает вентиляционный эффект.

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