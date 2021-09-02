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ОИЯИ против COVID-19

четверг, 02 сентября 2021 | 11:28    
Социум
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В Объединенном институте ядерных исследований активно идет кампания по вакцинированию сотрудников от COVID-19. По информации Оперативного штаба порог иммунизации с учетом переболевших сегодня составляет не менее 60% персонала.

Даже при таком довольно высоком уровне коллективного иммунитета опасность заболеть пока не исчезает. Поэтому Институт стремится к достижению порога в 70% сотрудников с иммунитетом в сентябре.

В поддержку вакцинации представители Объединения молодых ученых и специалистов ОИЯИ в сотрудничестве с Учебно-научным центром создали ролик, в котором делятся своими взглядами и рассказывают о возможностях, которые дает прививка.

Тэги: 
ОИЯИ
коронавирус
вакцинация
Источник:
Пресс-служба ОИЯИ
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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