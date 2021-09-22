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Ограничение движения транспортных средств 26 сентября 2021 года

среда, 22 сентября 2021 | 09:59    
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В связи с проведением 52-го традиционного легкоатлетического пробега памяти академика В. И. Векслера, 26 сентября 2021 года с 10:30 до 12:30 будет ограничено движение транспортных средств на некоторых участках.

Участки:

  • пересечение ул. Строителей с ул. Московская до пересечения ул. Векслера с ул. Ленинградская;
  • на пересечении ул. Векслера и ул. Джелепова;
  • на пересечении ул. Векслера и ул. Жолио-Кюри;
  • на пересечении ул. Векслера и ул. Флёрова;
  • на пересечении ул. Векслера и ул. Мещерякова;
  • на пересечении ул. Векслера и ул. Джелепова;
  • выезд от ДК «Мир» в сторону ул. Векслера;
  • выезд от Дома международных совещаний ОИЯИ на ул. Строителей;
  • выезд от плавательного бассейна «Архимед» на ул. Строителей;
  • выезды от ул. Строителей, д. 4 на ул. Строителей;
  • выезды от ул. Строителей, д. 8 на ул. Строителей;
  • выезды от ул. Строителей, д. 12 на ул. Строителей;
  • выезды от ул. Строителей, д. 14 на ул. Строителей;
  • выезды от ул. Строителей, д. 16 на ул. Строителей.

Приносим извинения за временные неудобства!

Тэги: 
транспорт
соревнования
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Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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