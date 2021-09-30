Оценка барьеров для развития и расширения бизнеса, препятствующих формированию конкурентной среды

В ходе опроса Вы сможете оставить свое мнение о факторах, влияющих на развитие и расширение бизнеса, оценить уровень информационной поддержки для бизнеса и динамику условий ведения бизнеса по сравнению с прошлым годом. Мы гарантируем полную конфиденциальность персональных данных, результаты исследования будут представлены в обобщенном виде. Полученные в ходе опроса данные будут использоваться для совершенствования деятельности органов власти и мер поддержки. Просим Вас принять участие в опросе. Ваше мнение очень важно для всех!

Пройти опрос можно, нажав на баннер внизу главной страницы сайта http://naukograd-dubna.ru или по ссылке https://easuz.mosreg.ru/polls/mun