Оценка барьеров для развития и расширения бизнеса, препятствующих формированию конкурентной среды

четверг, 30 сентября 2021 | 12:21    
Профессия
     1559
В целях повышения эффективности работы органов власти по сокращению барьеров для ведения бизнеса Комитет по конкурентной политике Московской области проводит опрос мнения предпринимателей.

В ходе опроса Вы сможете оставить свое мнение о факторах, влияющих на развитие и расширение бизнеса, оценить уровень информационной поддержки для бизнеса и динамику условий ведения бизнеса по сравнению с прошлым годом. Мы гарантируем полную конфиденциальность персональных данных, результаты исследования будут представлены в обобщенном виде. Полученные в ходе опроса данные будут использоваться для совершенствования деятельности органов власти и мер поддержки. Просим Вас принять участие в опросе. Ваше мнение очень важно для всех!

Пройти опрос можно, нажав на баннер внизу главной страницы сайта http://naukograd-dubna.ru или по ссылке https://easuz.mosreg.ru/polls/mun

Тэги: 
опрос
бизнесу
Читать Дубна.Ru в
29.09.2021 | 13:59   
Профессия
    11
Итальянские бренды косметики представили на конференции в ОЭЗ «Дубна»
В ОЭЗ «Дубна» прошла юбилейная конференция, посвященная 25-летию ГК «Италкосметика», в которую входит резидент технико-...
ОЭЗ Дубна | бизнесу
27.09.2021 | 18:47   
Профессия
    33
Суперкомпьютер из Дубны войдет в единую сеть суперкомпьютеров России
24 сентября в Санкт-Петербурге в присутствии заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко был подписан...
ОИЯИ
28.09.2021 | 16:47   
Профессия
    973
Геологическая практика студентов университета «Дубна» в горном Крыму
Студенты кафедры общей и прикладной геофизики Университета «Дубна» под руководством преподавателей Г.П. Шунейкина и В.С...
Университет Дубна
28.09.2021 | 17:48   
Профессия
    13
Лекарственный препарат резидента ОЭЗ «Дубна» окажет помощь незамедлительно
Линейку пульмонологических лекарственных средств, выпускаемых компанией «ПСК Фарма», пополнил новый однокомпонентный...
ОЭЗ Дубна
29.09.2021 | 13:54   
Профессия
    9
Визит воспитанников центра «Сириус» в ОИЯИ и развитие сотрудничества
В июне 2021 года состоялся рабочий визит Г. В. Трубникова и Ю. Ц. Оганесяна в образовательный центр (ОЦ) «Сириус», г....
образование | ОИЯИ