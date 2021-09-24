Обновленный микроавтобус Мерседес Спринтер

На автобус Мерседес цена варьируется в зависимости от технических особенностей той или иной модели. Это касается:

Трех вариантов длины;

Двух вариантов крыши;

Посадочных мест;

Прочих элементов конфигурации.

Однако стоит отметить, что современные Спринтеры стали куда более доступнее, нежели многие их «коллеги» предыдущих лет. Что делает их привлекательнее вдвойне. Особенно, учитывая повышенную универсальность данного транспорта.

Некоторые важные особенности автобуса

Конструкторы компании постарались на славу. Как это и всегда бывает в Мерседесе, потребителю предлагаются итоги многолетних изысканий и добросовестной работы тысяч и тысяч сотрудников компании. Чего стоит хотя бы система интеллектуального управления и отображения важной информации на рабочем месте водителя.

Благодаря модульной системе хранения багажа, Sprinter можно адаптировать под любые нужды пользователя и использовать автобус и в качестве пассажирского транспорта, и как грузопассажирский, туристический и т.д.

Кроме того, есть возможность выбора вспомогательных опций для вождения или мультимедийную «начинку».

Автобус Sprinter – во всех смыслах воплощение надежности и комфорта. Долговечность эксплуатации гарантируется наличием солидного прочного кузовного основания. Он имеет улучшенную антикоррозийную защиту.

Высокий уровень инноваций и огромный опыт, который лежит за плечами конструкторов, позволяет воплотить в Мерседес Sprinter самые надежные и проверенные решения, которые выводят стандарт для транспортной техники буквально на новый уровень. В итоге создаются самые благоприятные условия для дальнейшего развития вашего дела.

Точное соответствие всем условиям эксплуатации

Купить Мерседес Спринтер можно рекомендовать к приобретению для выполнения самых разных работ компании. Независимо от того, какие требования предъявляются к транспортной технике, Sprinter будет им удовлетворять. И в не самую последнюю очередь – благодаря возможности гибко адаптировать автобус под нужды заказчика.

К примеру, для работы на стройплощадках можно приобрести Sprinter повышенной прочности. А если стоит необходимость в провозе VIP пассажиров, это может быть Sprinter повышенной комфортности.

Все восемь пассажиров и водитель будут испытывать максимум комфорта – благодаря эргономичным креслам и уютно оборудованным местам.

В новом Спринтере установлены разные варианты пассажирских кресел – для возможности удовлетворить самые высокие требования со стороны пассажиров.

К примеру, родители с детьми могут воспользоваться креслами с подушками. Есть возможность монтажа кресел повышенной комфортности, с полностью регулируемой конструкцией по многим измерениям.

В случае, если в данный момент необходимости в креслах нет, погрузочное пространство можно увеличить, быстро произведя демонтаж кресел. Разумеется, затем их можно будет вернуть назад точно так же быстро и просто.

Sprinter можно использовать и в качестве буксировщика груза – весом до 3.5 тонн.

Мерседес Sprinter предлагает более шести сотен вариантов дополнительных опций – для автопарка и частного использования. На одном шасси можно сконфигурировать многие варианты микроавтобуса, чтобы тот полностью соответствовал всем критериям заказчика.

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