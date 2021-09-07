ОАО «РЖД» предлагает субъектам МСП и самозанятым гражданам имущество компании в собственность или пользование

В рамках оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, ОАО «РЖД» предлагает субъектам МСП и самозанятым гражданам в собственность или пользование имущество компании в том числе наиболее востребованное микро- и малыми предприятиями.