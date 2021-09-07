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ОАО «РЖД» предлагает субъектам МСП и самозанятым гражданам имущество компании в собственность или пользование

вторник, 07 сентября 2021 | 10:39    
Новости
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В рамках оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, ОАО «РЖД» предлагает субъектам МСП и самозанятым гражданам в собственность или пользование имущество компании в том числе наиболее востребованное микро- и малыми предприятиями.

Перечень имущества ОАО «РЖД» размещен на официальном сайте АО «Корпорация «МСП»: https://corpmsp.ru/imushchestvennaya-podderzhka/dlya-subektov-msp/kommercheskaya-nedvizhimost/oao-rzhd-/

Контактные лица со стороны Корпорации:

  • Чуев Андрей Валерьевич, тел.: 8 (495) 698-98-00, доб.265
  • Каверина Мария Сергеевна, тел.: 8 (495) 698-98-00, доб.180; эл.почта: MKaverina@corpmsp.ru

Если у Вас остались вопросы или Вы не подобрали подходящее имущество, можно обратиться в АО «Корпорация «МСП» через сайт www.corpmsp.ru раздел «Обратная связь».

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