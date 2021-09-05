О шкафе-купе замолвите слово...

Вплоть до XVII века мелкие вещи и одежда хранились в ящиках с крышкой. На Руси они носили название «ларь» от слова из языка викингов-русов Larr [швед.] В период монголо-татарского ига закрепилось название «сундук» (сандык [тюрк.] - "ящик"). Но прошли столетия, прежде чем сундук отрастил ножки снизу и ручки на дверцах, приобрел замки и внутреннее разделение на секции, включая удобные выдвижные ящики. И уже в этом виде стал именоваться "шкаф" от Skap [швед.] или Schaff [нем.] - сокращение от немецкого Schaffen - "приводить в порядок". А встроенные шкафы и вовсе появились недавно, в XX веке, и сразу завоевали признание пользователей.

Профессионально сконструированный шкаф купе белый от производителя - это не только хранилище вещей, но и важная деталь интерьера помещения, которая дополнительно способна скрыть изъяны дизайна и строительства: кривые стены, трубы, проводку, а также помогает зрительно увеличить пространство. Ассортимент материалов, видов отделки, деления на секции настолько велик, что выбрать, заказать и купить даже в Москве подходящий экземпляр бывает нелегко.

Материал

Самый важный вопрос. Как правило, это плиты ДСП или МФД, толщина которых рассчитывается исходя из их площади и размеров.

ДСП (древесно-стружечная плита). Результат высокотемпературного прессования древесных частиц с добавлением формальдегидных смол. Поверхности ламинируют, на открытые торцы клеят кромку. Самый популярный материал для производства шкафов-купе, особенно по фактору "цена".

МДФ (medium density fiberboard [англ.] - «средней плотности плита из древесного волокна»). Исходное древесное сырье мелко-мелко перемалывается, под высоким давлением обрабатывается паром, сушится и склеивается в плиту парафином и лингином. Материал экологически безопасен, влагоустойчив, прочен. Потому и стоимость выше, чем у ПВХ.

Двери

Наш выбор - раздвижные "купе", которые не требуют места для открывания, бывают напольного качения (самые популярные) и навесные. Последние требуют мощного каркаса для навески, зато не нуждаются в "пороге" порядка 10 см в ширину, отнимающим место. Заметьте, что модный встроенный зеркальный шкаф обязательно должен иметь стекла и зеркала, покрытые плёнкой, удерживающей осколки при ударе.

Внутреннее деление

Перед покупкой тщательно продумайте, как и что вы собираетесь хранить в шкафу, т.е определитесь с его предназначением.

Прихожая. Функциональный шкаф, гарантирует легкий доступ к носимой сейчас одежде и обуви, а также в отдельных секциях хранит гардероб других сезонов, сумки и средства для чистки. Зеркальная дверь не будет лишней и позволит проверить свой вид при выходе из дома.

Гостиная. Парадный фасад квартиры. Поэтому уделите дизайну шкафа больше внимания - открытые полки и стеллажи для красивых безделушек, библиотека за прозрачными стеклами, встроенная аудио-видео система в блоке и т.д.

Спальня. Здесь мы обычно храним всякие полезные, но не очень ходовые вещи, которые нет необходимости выставлять на всеобщее обозрение. Шкаф должен быть незаметен, не раздражать пестротой и кричащими цветами.

Детская. Важно: шкаф для вещей в детскую лучше подбирать с самими детьми. Тогда выбранный шкаф станет предметом гордости и дети будут им пользоваться с большей аккуратностью.

Итог

Шкафы-купе - приобретение, требующее для правильного подбора наличия профессиональных знаний и опыта, поэтому лучше сразу определиться с его назначением, выбрать марку, к примеру, Stillwood, а далее привлечь специалистов компании-производителя.