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О применении повышающего коэффициента при расчете платы за коммунальные услуги

вторник, 21 сентября 2021 | 10:18    
Дом
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МосОблЕИРЦ напоминает жителям Дубны о том, что отсутствие индивидуальных приборов учета может привести к удорожанию коммунальных услуг.

Федеральным законодательством предусмотрено применение повышающего коэффициента к нормативам потребления коммунальных услуг для помещений, не оборудованных коллективными или индивидуальными приборами учета, а также для помещений с неисправными приборами учета. В таких случаях по распоряжению поставщика услуги к нормативу потребления может применяться повышающий коэффициент - 1,5.

МосОблЕИРЦ рекомендует жителям, у которых заключены прямые договора с ресурсоснабжающими организациями АО «ЭНЕРГОТЕН» и АО «ПТО ГХ» проверить состояние индивидуальных приборов учета воды, при необходимости провести поверку или замену счетчиков и предоставить подтверждающие документы (акт о поверке или вводе в эксплуатацию прибора учета) в ресурсоснабжающие организации по горячей воде АО «ЭНЕРГОТЕН» , по холодной воде в АО «ПТО ГХ».

Для жилых помещений, где нет технических условий для установки приборов учета, повышающий коэффициент не применяется. Информация о таких помещениях имеется в МосОблЕИРЦ и используется при проведении расчетов.

 Для корректного формирования платежных документов рекомендуется передавать показания приборов учета воды с 10 по 25 число, электроэнергии - с 15 по 26 число. Передать показания можно в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» и по телефонам контактного центра 7 496 245 15 99 или 7 499 444 01 00 ежедневно с 8:00 до 22:00.

Проконсультироваться по расчетам за ЖКУ, передать показания и оплатить квитанции, заключить договор электроснабжения, заказать поверку или замену приборов учета можно, обратившись в клиентский офис МосОблЕИРЦ по адресу: г. Дубна, ул. Понтекорво, д.8.

С 1 сентября жители Дубны могут поверить индивидуальные приборы учета холодной и горячей воды со скидкой 10%, заказав услугу в МосОблЕИРЦ.  Заказ услуг   в МосОблЕИРЦ позволяет избежать риска взаимодействия с недобросовестными компаниями. МосОблЕИРЦ сотрудничает только с проверенными подрядными организациями, имеющими лицензию на проведение работ по поверке и замене приборов учета.

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