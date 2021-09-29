О новых требованиях к перевозке опасных грузов подробнее

Согласно требованиям, большегрузный автотранспорт массой более 5 тонн должен обязательно оснащаться оборудованием ГЛОНАСС. Сейчас такими устройствами оснащено порядка 20%, но с 1 сентября их количество возрастет на 200 тысяч машин эксплуатируемых грузовиков.

Оснащение автотранспорта системами спутникового мониторинга обходится недешево (стоимость оборудования одной машины варьируется в пределах 3,5-5 тысяч рублей, а со следующего года затраты на это увеличиваются до 20 тысяч рублей). Однако у владельцев есть возможность сэкономить, для этого потребуется поторопиться и установить на автомобиль трекер до конца сентября. Дело в том, что до этого периода Роспотребнадзор допускает возможность использования несертифицированного оборудования, которое стоит значительно дешевле.

Для владельцев предприятий есть и положительные изменения, в том числе сокращение сроков выдачи свидетельств для транспортировки опасных грузов. После вступления в силу изменений не потребуется официальное утверждение типа цистерн.

Каким должно быть оборудование

Новые требования касаются не только массы автомобилей для транспортировки опасных грузов, но и характеристик, которым должно соответствовать оборудование для спутникового мониторинга. В частности, трекеры должны принимать сигнал не только от ГЛОНАСС, но и от еще хотя бы одной системы спутникового позиционирования. Оборудование должно обеспечивать прием сигнала с периодичностью 30 секунд.

Такими устройствами должны оборудоваться не только большегрузные автомобили, но и автобусы, имеющие более 8 пассажирских мест. С 1 сентября количество автобусов, подключенных к спутниковому позиционированию, увеличивается на 600 тысяч.

В ближайшем времени для выполнения требований закона владельцам автотранспортных предприятий потребуется установить на большегрузных автомобилях систему для мониторинга усталости водителей. Такая система должна контролировать поведение зрачков человека за рулем, частоту сердечного ритма и другие показатели. Внедрить ее в Минтрансе предложили к 2023 году, поэтому грузоперевозчиков и компании, занимающиеся пассажирскими перевозками, ждут еще большие расходы.