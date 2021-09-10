О безопасности дорожного движения детям расскажут любимые мультгерои

пятница, 10 сентября 2021 | 17:56    
Новости
     1
Состоялась премьера анимационного фильма «Фиксики - Гироскутер», созданного по инициативе областного ГИБДД и Главного управления по информполитике МО.

Госавтоинспекция занимается не только выявлением и пресечением правонарушений на дорогах, но и пропагандой безопасности дорожного движения. В том числе у детей, - отметил Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Подмосковья Виктор Кузнецов. - В игровой форме дети всегда хорошо воспринимают материал, и я уверен, что посмотрев мультфильм, уровень дорожной аварийности у нас будет еще меньше.

Перед премьерой можно было посетить специальную выставочную зону, подготовленную Управлением Госавтоинспекции региона, и тематические интерактивы.

Виктор Владимирович Кузнецов пришел с идеей и сказал, что нужно донести информацию до детей быть аккуратнее с новомодными средствами передвижения. Ребята любят на них кататься, но большинство не знают или не задумываются о безопасности, - сказала министр Правительства МО по информполитике Анастасия Звягина. - Мы решили обратиться к создателям мультика, потому что это эффективное восприятие информации, с детьми говорят на одном языке. Надеемся, ребятам понравится и они почерпнут из него все нужное».
Фиксики рассказывают как безопасно кататься на гироскутерах, электросамокатах, сигвеях, моноколесах.

Мы очень рады участвовать в этом проекте. Видим из нашего опыта, что дети на мультиках учатся сами и учат своих родителей, - рассказал гендиректор ГК «Рики», правообладатель «Фиксиков» Марк Завадский. - Уже в пятницу проект будет доступен на онлайн-площадках, в YouTube и на телевидении. Наши «Фиксики» набирают 10 млн просмотров на YouTube и других платформах.

Первыми зрителями стали юные инспекторы движения и победители всероссийского конкурса «Звезда ЮИД» из Подмосковья.

У меня есть братик, я смотрю вмести с ним «Фиксики». Думаю, этот мультик сможет обучить детей, потому что правила дорожного движения очень важны, чтобы не было казусов на дорогах», - сказала 13-летняя Арина Герасимова.

Тэги: 
объявления
ГИБДД
фильмы
Читать Дубна.Ru в
07.09.2021 | 09:40   
Новости
    949
Открытый урок по безопасности
В рамках информационно профилактического мероприятия "Внимание дети!" на базе Гимназии № 8 проведен открытый урок по...
объявления | образование | ГИБДД
09.09.2021 | 12:16   
Новости
    10
В Дубне проведено профилактическое мероприятие «Технический контроль – Юридическое лицо»
В целях снижения уровня аварийности на транспортных средствах принадлежащих юридическим лицам (индивидуальным...
объявления | безопасность | ГИБДД
07.09.2021 | 10:11   
Новости
    955
Опасный груз
В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и пресечения нарушений требований нормативных правовых актов,...
объявления | безопасность | ГИБДД