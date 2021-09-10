О безопасности дорожного движения детям расскажут любимые мультгерои

Госавтоинспекция занимается не только выявлением и пресечением правонарушений на дорогах, но и пропагандой безопасности дорожного движения. В том числе у детей, - отметил Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Подмосковья Виктор Кузнецов. - В игровой форме дети всегда хорошо воспринимают материал, и я уверен, что посмотрев мультфильм, уровень дорожной аварийности у нас будет еще меньше.

Перед премьерой можно было посетить специальную выставочную зону, подготовленную Управлением Госавтоинспекции региона, и тематические интерактивы.

Виктор Владимирович Кузнецов пришел с идеей и сказал, что нужно донести информацию до детей быть аккуратнее с новомодными средствами передвижения. Ребята любят на них кататься, но большинство не знают или не задумываются о безопасности, - сказала министр Правительства МО по информполитике Анастасия Звягина. - Мы решили обратиться к создателям мультика, потому что это эффективное восприятие информации, с детьми говорят на одном языке. Надеемся, ребятам понравится и они почерпнут из него все нужное».

Фиксики рассказывают как безопасно кататься на гироскутерах, электросамокатах, сигвеях, моноколесах.

Мы очень рады участвовать в этом проекте. Видим из нашего опыта, что дети на мультиках учатся сами и учат своих родителей, - рассказал гендиректор ГК «Рики», правообладатель «Фиксиков» Марк Завадский. - Уже в пятницу проект будет доступен на онлайн-площадках, в YouTube и на телевидении. Наши «Фиксики» набирают 10 млн просмотров на YouTube и других платформах.

Первыми зрителями стали юные инспекторы движения и победители всероссийского конкурса «Звезда ЮИД» из Подмосковья.