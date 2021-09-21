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Нужно ли носить компрессионные чулки во время беременности?

вторник, 21 сентября 2021 | 10:07    
Дом
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Во время вынашивания ребенка организм женщины подвергается большой нагрузке. Кровеносной системе материнского тела приходится обеспечивать жизнедеятельность плода, из-за чего в ногах, как в самой нижней точке круга, часто наблюдается застой крови.

Варикоз может развиться и из-за пережимания увеличившейся маткой нижней полой вены. Проступают венозные сеточки, наблюдаются отеки, иногда даже может развиться тромбоз. Гинеколог посоветует компрессионные чулки 2 класса для беременных либо первого, если симптомы менее выражены. Их носят как профилактически, так и для лечения начинающихся сосудистых заболеваний.

Чулочки помогут маме сохранить красоту ног и:

  • улучшить венозный отток;
  • снять усталость и болезненные ощущения;
  • устранить отеки.

Особенно полезно изделие будет при наличии лишнего веса, гипертонии, наследственной предрасположенности и при второй и последующих беременностях, если во время первой была отечность и появились венозные сеточки.

Трикотаж носят весь день, снимая перед сном.

Чулки каких классов компрессии подходят беременным?

Компрессионный трикотаж подбирается по степени давления, в котором нуждаются стенки сосудов. Беременная женщина, даже если симптомов не наблюдается, но есть риски сложной беременности или генетическая склонность, может носить чулки профилактического класса, с давлением до 15 мм рт.ст.

  1. Легкая компрессия, в пределах 18-22 мм рт. ст. рекомендуется, если будущая мама много времени проводит на ногах, начали появляться отеки и тяжесть.
  2. При усилении симптомов нужны компрессионные чулки для беременных 2 класса, давлением до 33 мм рт. ст. На поздних сроках часто беспокоят судороги, которые локализованы в икроножной области, отеки увеличиваются. Трикотаж второго класса компрессии рекомендован женщинам, которые ранее перенесли операции.

Два следующих класса: третий с давлением до 45 и четвертый до 50 мм рт. ст. назначают в тяжелых случаях, при обязательном наблюдении флеболога.

Беременные женщины без патологий обходятся 0-2 классами. Этого достаточно, чтобы поддерживать состояние сосудов, пока нагрузка не снизится, и организм не начнет возвращение к своей привычной работе.

Во время родов, особенно, если женщина некоторое время лежит на сохранении, также рекомендуется носить компрессионные чулки. Лежачее положение усугубляет застой крови в ногах, она становится более вязкой, и это повышает риск формирования тромбов. Компрессионный трикотаж дает возможность этот риск минимизировать.

Тэги: 
здоровье
советы
Опубликовал:
Эдуард Апломбов
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