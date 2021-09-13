Новая детская игровая площадка появилась в районе «Чёрная речка»

понедельник, 13 сентября 2021 | 10:24
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Многофункциональный детский игровой комплекс, установленный по программе губернатора Андрея Воробьева, открыт во дворе дома 16 корп. 1 на проспекте Боголюбова.
Дети и родители с радостью приняли участие в веселом празднике. Для ребятишек был организован музыкальный флешмоб. Развлекательная программа завершилась чаепитием: горячий чай с пирожками оказался очень кстати в погожую, но прохладную погоду.
Напомним, это – вторая детская площадка, открытая в сентябре по губернаторской программе «Наше Подмосковье», первая расположена на дворовой территории ул. Вокзальной, 7, и пр. Боголюбова, 45.