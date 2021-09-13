Новая детская игровая площадка появилась в районе «Чёрная речка»

Дети и родители с радостью приняли участие в веселом празднике. Для ребятишек был организован музыкальный флешмоб. Развлекательная программа завершилась чаепитием: горячий чай с пирожками оказался очень кстати в погожую, но прохладную погоду.

Напомним, это – вторая детская площадка, открытая в сентябре по губернаторской программе «Наше Подмосковье», первая расположена на дворовой территории ул. Вокзальной, 7, и пр. Боголюбова, 45.