«Неделя безопасности» для юных дубненцев

Такая неделя очень актуальна в первые осенние дни, когда дети, после летнего отдыха вспоминают о безопасном поведении на дороге и восстанавливают свои знания о Правилах.

В образовательных учреждениях городского округа педагоги и сотрудники Госавтоинспекции в разнообразных формах проводили мероприятия, направленные на закрепления знаний безопасного поведения детей на дороге. Это и викторины, квест игры, пешеходные экскурсии, беседы, просмотр фильмов, интерактивные уроки и многое другое.

Конечно, особое внимание было уделено Правилам юных пешеходов, ведь ежедневно дети находятся на дороге в качестве пешеходов и каждый день должны соблюдать определенные правила пеших участников, чтобы не попасть в беду.

Со своей задачей педагоги справились на "отлично", теперь дело за Вами, родители. Покажите личным примером, как необходимо вести себя на дороге, разместите на одежде ребенка световозвращающие элементы, уважайте других участников дорожного движения!