Научно-техническое сотрудничество для развития ОЭЗ «Дубна», ОИЯИ и наукограда

Во встрече приняли участие представители почти 40 компаний-резидентов. Открывая ее, заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по инвестициям и инновациям Виктория Халимендик обозначила основную цель, как улучшение взаимодействия и налаживание более тесных партнерских отношений Управляющей компании и резидентов с администрацией города и Объединенным институтом ядерных исследований. По ее словам, тогда выиграют все – инвесторы при развитии своего высокотехнологичного бизнеса, Управляющая компания и Институт - в создании совместных проектов и конкретизации их сопровождения с учетом новейших разработок с обеих сторон, городской бюджет пополнится налогами.

В Год науки и технологий, в рамках реализации плана по взаимодействию с научными организациями, ОЭЗ «Дубна» заключила соглашение с ОИЯИ по научно-техническому сотрудничеству, - сказала Виктория Халимендик. - Основная идея этого важного документа – кооперация науки и бизнеса, создание условий для вовлечения объектов интеллектуальной собственности, создаваемой в Институте, в хозяйственный оборот промышленных предприятий. Наша задача – внедрение интеллектуальных продуктов в экономику для получения добавленной стоимости. Для резидентов, а сегодня это 172 высокотехнологичных компании, такое сотрудничество очень важно.

Подробно о достижениях ОЭЗ и перспективах развития территории, ее влиянии на экономику г.о. Дубна, о взаимодействии Управляющей компании с резидентами участникам встречи рассказал первый заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Александр Волков. Он в том числе акцентировал внимание на сопровождении компаний по таким актуальным для них вопросам, как выделение и оформление земельных участков для размещения высокотехнологичных производств, подготовка площадок под строительство их объектов, привлечение субсидий, реализация инвестиционных проектов и другим. Выступающий отметил динамичное развитие территории в последние годы. Здесь построены и введены в эксплуатацию два инновационно-технологических центра для организации производств резидентов, 21 современный завод выпускает инновационную продукцию, инвестиции компаний уже превысили 35 млрд рублей. Среди российских ОЭЗ каждый 5-й резидент реализует свой проект в Дубне и каждое 10-е рабочее место создано именно на этой подмосковной площадке.

Особая экономическая зона «Дубна» всегда была заинтересована в наукоемких инвесторах, которые разрабатывают технически сложную продукцию. Поэтому Объединенный институт изначально был партнером ОЭЗ, специфика его деятельности нашла отражение в направлениях проектов резидентов, а некоторые инвесторы берут свои истоки из международного научного центра. Об уникальной экспериментальной базе Института и широком спектре фундаментальных исследований говорил вице-директор ОИЯИ, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук Владимир Кекелидзе. Он акцентировал внимание участников встречи на создании в международном центре базовых исследовательских установок, которые находятся на уровне самых современных мировых аналогов, о реализации мегасайенс проектов, в том числе таких крупнейших, как NICA, фабрика тяжелых ионов и других, а также о заинтересованности ОИЯИ в сотрудничестве с ОЭЗ.

Институт в основном ведет фундаментальные исследования, создает базовые установки, эксплуатирует их для получения новых знаний, - сказал Владимир Кекелидзе. – Но ни одна базовая установка, ее развитие не обходятся без привлечения самых высоких технологий. Инновации и прикладные работы исследуют параллельно. Учитывая, как сегодня нарастает темп создания установок, какие большие потребности в новых технологиях, инновациях появились, в нашем Институте было решено создать межлабораторный инновационный центр. Конечно, мы не занимаемся внедрением инноваций, но имеем возможность доступа к новым технологиям, а компании-резиденты ОЭЗ как раз могли бы брать эти технологии, развивать и внедрять их в промышленность, тем самым способствуя ускорению научно-технического прогресса нашей страны.

Целям и задачам соглашения о сотрудничестве было посвящено выступление главного инженера ОИЯИ, доктора технических наук Бориса Гикала. Он представил конкретные направления, по которым могут взаимодействовать наука и бизнес. Это в том числе привлечение компаний-резидентов к развитию научно-исследовательской и инженерной инфраструктуры ОИЯИ, участие Института в научно-исследовательских работах в интересах инвесторов ОЭЗ, а также использование научно-исследовательской инфраструктуры и интеллектуального потенциала Объединенного института для выполнения отдельных работ и заданий резидентов.

Дубна – уникальный город, соединивший в себе науку, высокотехнологичный бизнес и в то же время уютную городскую среду, инфраструктуру, которые развиваются благодаря, в том числе нахождению на его территории международного ядерно-физического центра и ОЭЗ как федерального проекта, отметил в своем выступлении глава городского округа Дубна Сергей Куликов. Не удивительно, что взаимодействие этих структур дают такие положительные результаты, отметил он. Они касаются кадров, жилищной и градостроительной политики, многих других сфер жизни. Только в строительство социальных объектов в рамках проекта ОЭЗ уже вложено более 3 млрд рублей. Это Дворец спорта «Радуга», реконструкция поликлиники ДЦГБ, лечебный корпус на 190 коек, два общежития и два детских сада, учебный корпус университета «Дубна». Сергей Куликов рассказал о реализации других социально значимых проектов за последние 10 лет и представил перспективные.

ОИЯИ - основное градообразующее предприятие, новый импульс в развитие наукограда внесла ОЭЗ «Дубна», привлекающая на его территорию высокотехнологичные компании, - отметил Сергей Куликов. – Это сегодня заметная структура не только в городе и Московской области. ОЭЗ «Дубна» является лидером по инвестиционной привлекательности среди подобных территорий в России. Для нас важно, чтобы такое сотрудничество осуществлялось внутри города, создавался дополнительный синергетический эффект, чтобы появлялись новые кафедры в университете, проводилось обучение кадров, создавались инновационная продукция и услуги, новые технологии, которые могут применяться в ОИЯИ для базовых установок, а то, что рождается в Институте, можно было бы передавать бизнесу. Такое взаимодействие будет полезно для развития наукограда, ОИЯИ, ОЭЗ «Дубна», региона, России в целом.

Мероприятия, которые запланированы в особой экономической зоне до конца этого года, участникам встречи анонсировал заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по коммерции Станислав Селезнев. Это конференция Медико-технического кластера Московской области, недельный образовательный интенсив по выработке кейсов для стартапов, который реализуется при поддержке правительства региона и бизнес-школы «Сколково», Ярмарка вакансий, День донора, Новогодний прием для резидентов по итогам деятельности ОЭЗ за год, а также традиционная Новогодняя елка для детей. Станислав Селезнев выразил надежду, что резиденты примут активное участие в каждом из них.

Традиционно в завершении встречи ее участники ответили на вопросы резидентов. Их было немного, но все они касались таких ключевых проблем, как возможность доставки сотрудников на работу общественным транспортом, обеспечение специалистов компаний жильем, а предприятий - квалифицированными кадрами. Резиденты отметили реальную пользу подобных встреч, где можно уточнить проблемные вопросы, определить пути их решения, напрямую взаимодействовать с городской властью, из первых уст узнать самую актуальную информацию о событиях в наукограде и особой экономической зоне.