Отбор конкурсантов в первом туре на районном уровне — с 11 по 20 сентября. Второй тур конкурса пройдет с 7 по 16 октября. Победитель второго этапа представит Подмосковье на финальном всероссийском этапе конкурса.

В конкурсе принимают участие сотрудники органов внутренних дел, замещающие штатные должности участковых (старших участковых) уполномоченных полиции, стаж службы которых в указанных должностях составляет не менее трех лет, не имеющие наложенных дисциплинарных взысканий.

Участники из Дубны:

Артем Игоревич Чубриков — майор полиции, старший участковый уполномоченный полиции;

Павел Александрович Коровин — майор полиции, старший участковый уполномоченный полиции;

Виталий Викторович Толчинский — майор полиции, старший участковый уполномоченный полиции;

Игорь Анатольевич Байдуков — капитан полиции, участковый уполномоченный полиции.

https://дубна.50.мвд.рф/народный-участковый-2021