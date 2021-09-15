«Народный участковый‑2021»

среда, 15 сентября 2021 | 15:16
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Всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится ежегодно в три этапа. Голосование проводится в режиме «онлайн» на сайтах МВД России.
Отбор конкурсантов в первом туре на районном уровне — с 11 по 20 сентября. Второй тур конкурса пройдет с 7 по 16 октября. Победитель второго этапа представит Подмосковье на финальном всероссийском этапе конкурса.
В конкурсе принимают участие сотрудники органов внутренних дел, замещающие штатные должности участковых (старших участковых) уполномоченных полиции, стаж службы которых в указанных должностях составляет не менее трех лет, не имеющие наложенных дисциплинарных взысканий.
Участники из Дубны:
- Артем Игоревич Чубриков — майор полиции, старший участковый уполномоченный полиции;
- Павел Александрович Коровин — майор полиции, старший участковый уполномоченный полиции;
- Виталий Викторович Толчинский — майор полиции, старший участковый уполномоченный полиции;
- Игорь Анатольевич Байдуков — капитан полиции, участковый уполномоченный полиции.