Накануне выборов 1956 года

Все здесь, кажется, как и обычно в предвыборные дни. Над входом в Большеволжский клуб «Маяк» на красном кумаче надпись: «Избирательный участок».

В одной из комнат расположилась участковая комиссия. В помещении библиотеки разместился агитпункт. Но в тексте плакатов и афиш, биографий кандидатов и объявлений привлекают внимание несколько новых слов, и эти слова заставляют подумать о многом. «Дубновский городской Совет депутатов трудящихся» – вот то новое, что отличает нынешнюю избирательную кампанию на Большой Волге.

Там, где еще совсем недавно шумел деревьями лес, зеленели луга, стоит теперь новый, всемирно известный город Дубно. Он вырос так быстро, что у человека, бывающего здесь наездами, возникает примерно такое же чувство, какое было у царевича Гвидона из пушкинской сказки, когда, открыв утром глаза, он вдруг увидел, что на пустынном острове появился новый город. Конечно, город Дубно возник не за одну ночь и создан он не по воле доброй волшебницы. Но в том-то и великая заслуга советских людей, что своими руками, своим славным трудом они превращают сказки в быль. Да разве могли их неведомые авторы мечтать обо всем том, что стало для нас простым и обыденным?! Ну, в какой сказке услышишь о таких вещах, какие происходят, например, здесь, в этом, пока небольшом, молодом городе, где находится Объединенный институт ядерных исследований? Наша действительность намного обогнала любую сказку. И город Дубно, город передовой науки и новейшей техники, - яркое свидетельство этому.

Все мы часто употребляем слово «новый»: «новый город», «новый избирательный участок», «новая техника», «новые люди». И это не случайно. В слово «новый» в его высоком и единственно правильном значении, по-своему отражается весь уклад нашей советской жизни – наши надежды и достижения, планы и пути, - все, за что мы голосуем, в преданности чему клянемся, опуская в урну избирательный бюллетень.

В Большеволжском клубе "Маяк" агитпункт проводит для избирателей вечер вопросов и ответов. Такие вечера привлекают обычно много людей, проходят они оживленно и интересно. Отвечать на вопросы будут руководящие работники города. Дубновцам есть, о чем поговорить, поспорить, ведь у Дубно все впереди. И можно не сомневаться, что сегодняшнее собрание перейдет в большой, серьезный разговор о задачах и перспективах родного города. Вечер вопросов и ответов завершит разнообразная предвыборная деятельность Большеволжского агитпункта, которым руководит начальник Иваньковской ГЭС товарищ Горбачев.

Менее чем за два месяца работы агитпункт успел сделать довольно много. Проведены различные беседы и доклады, состоялось несколько интересных дружеских встреч: вечер молодежи, вечер отдыха работников гидросооружений, вечер, посвященный Дню Советской Армии и Военно-морского Флота. Пожилые жители поселка добрым словом вспоминают консультацию о пенсиях, проведенную заведующей горсобесом Т. Г. Фроловой.

Занимается агитпункт и бытовыми нуждами избирателей. Такие нужды есть, их немало, и агитаторы стараются помочь людям. О своих нуждах и запросах говорили избиратели и во время встреч с кандидатами в депутаты Антониной Лысенко, Василием Малышевым, Николаем Оноприенко. Встречи эти прошли очень оживленно. Клуб был заполнен до отказа. Участники встречи активно выступали, задавали много вопросов, вносили предложения. Эти предложения записывались, и в конце вечера на их основе был сообща составлен наказ избирателей своим депутатам. Не забывает агитпункт и о руководстве работой агитаторов. Большую пользу принес проведенный совместно с партийным бюро индивидуальный инструктаж агитаторов. Была тщательно проанализирована деятельность каждого из них, каждому были поставлены задачи на будущее.