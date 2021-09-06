Надо ли будущим мамам опасаться прививки

К сожалению, беременные женщины болеют коронавирусной инфекцией в более тяжелой форме, чем другие люди. Чаще, чем остальные группы пациентов, попадают в реанимацию и на искусственную вентиляцию легких.

Но есть и хорошие новости. В мире накопился положительный опыт по применению вакцины против Сovid-19. На практике оказалось, что привитые беременные реже заболевают, а если вдруг инфекция возникает, то болезнь протекает значительно легче и без фатальных исходов.

Именно поэтому Минздрав РФ рекомендует прививать беременных после 22 недель. Особенно рекомендована прививка группе высокого риска. Это беременные с ожирением, хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек, заболеваниями печени. Этим категориям женщин прививка жизненно необходима.

В нашей стране для вакцинирования беременных рекомендован препарат «Спутник V». Направление можно получить у своего акушера-гинеколога.

Но главное, о чем не следует забывать будущим мамам, чтобы избежать лишних волнений и стрессов: прививка – дело добровольное, никто не будет вас принуждать к вакцинации, если вы этого не хотите. Минздрав РФ рекомендует, врач, который вас наблюдает, дает свое заключение, но решение делать или не делать прививку – только за вами.