Начал работать бассейн "Архимед"

Приглашаем всех желающих!

На базе бассейна также работают группы атлетической и ритмической гимнастики, группа обучения плаванию и клуб ветеранов плавания «105-й элемент», члены которого активно участвуют в соревнованиях самого разного ранга в России и за рубежом. Поэтому в рамках одного посещения можно совмещать различные виды физической нагрузки.

Необходимую экипировку для посещения бассейна, а также для плавания и дайвинга во всё ещё теплых водоёмах в Дубне и окрестностях вы можете приобрести здесь: https://vlastah.ru/

Информация для сотрудников ОИЯИ: в соответствии с коллективным договором сотрудники ОИЯИ могут посещать спортсооружения по льготной цене в размере 50% от полной стоимости занятий.

Для оформления льготного посещения необходимо:

До начала месяца проведения занятий подготовить коллективную или индивидуальную заявку на имя руководителя УСИ ОИЯИ Тамонова А.В. Заявка должна быть подписана директором или заместителем директора лаборатории, руководителем структурного подразделения с расшифровкой ФИО После подписания заявки, необходимо обратиться в кассу п/б «Архимед» или к администратору "Дома Физкультуры" или стадиона «Наука» для приобретения абонемента за 50% стоимости занятий.

Справки по телефону: +7 496 214-65-76.