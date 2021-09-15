Начал работать бассейн "Архимед"

среда, 15 сентября 2021 | 16:25    
Новости
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13 сентября, после профилактического ремонта, открылся плавательный бассейн " Архимед ". Это 51-й сезон работы бассейна.

Приглашаем всех желающих!

На базе бассейна также работают группы атлетической и ритмической гимнастики, группа обучения плаванию и клуб ветеранов плавания «105-й элемент», члены которого активно участвуют в соревнованиях самого разного ранга в России и за рубежом. Поэтому в рамках одного посещения можно совмещать различные виды физической нагрузки.

Необходимую экипировку для посещения бассейна, а также для плавания и дайвинга во всё ещё теплых водоёмах в Дубне и окрестностях вы можете приобрести здесь: https://vlastah.ru/ 

Информация для сотрудников ОИЯИ: в соответствии с коллективным договором сотрудники ОИЯИ могут посещать спортсооружения по льготной цене в размере 50% от полной стоимости занятий.

Для оформления льготного посещения необходимо:

  1. До начала месяца проведения занятий подготовить коллективную или индивидуальную заявку на имя руководителя УСИ ОИЯИ Тамонова А.В. Заявка должна быть подписана директором или заместителем директора лаборатории, руководителем структурного подразделения с расшифровкой ФИО
  2. После подписания заявки, необходимо обратиться в кассу п/б «Архимед» или к администратору "Дома Физкультуры" или стадиона «Наука» для приобретения абонемента за 50% стоимости занятий.

Справки по телефону: +7 496 214-65-76.

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