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Набор в мобилизационный людской резерв граждан

понедельник, 06 сентября 2021 | 09:30    
Новости
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Военным комиссариатом городов Дмитров, Дубна и Талдом Московской области производится набор в мобилизационный людской резерв граждан, пребывающих в запасе, ранее проходивших военную службу и имеющих воинское звание.

Воинское звание:

  • солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана до 42 лет;
  • младшего лейтенанта, лейтенанта, старшего лейтенанта, капитана, капитан- лейтенанта — до 47 лет;
  • майора, капитана 3 ранга, подполковника, капитана 2 ранга — до 52 лет;
  • полковника, капитана 1 ранга — до 57 лет.

Денежная выплата за год:

  • полковник (командир полка) — 156540 руб.
  • лейтенант (командир взвода) — 120865 руб.
  • сержант — 85190 руб.
  • рядовой — 59455 руб.

По всем вопросам заключения контракта обращаться по т. 8-495-993-96-46.

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