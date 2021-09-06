понедельник, 06 сентября 2021 | 09:30
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Военным комиссариатом городов Дмитров, Дубна и Талдом Московской области производится набор в мобилизационный людской резерв граждан, пребывающих в запасе, ранее проходивших военную службу и имеющих воинское звание.
Воинское звание:
- солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана до 42 лет;
- младшего лейтенанта, лейтенанта, старшего лейтенанта, капитана, капитан- лейтенанта — до 47 лет;
- майора, капитана 3 ранга, подполковника, капитана 2 ранга — до 52 лет;
- полковника, капитана 1 ранга — до 57 лет.
Денежная выплата за год:
- полковник (командир полка) — 156540 руб.
- лейтенант (командир взвода) — 120865 руб.
- сержант — 85190 руб.
- рядовой — 59455 руб.
По всем вопросам заключения контракта обращаться по т. 8-495-993-96-46.