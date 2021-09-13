На субботник – с отличным настроением!

Еще несколько таких субботников, где сотрудники Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» высаживают кустарник, деревья, и можно будет говорить о том, что благодаря усилиям коллектива в наукограде появился целый небольшой лес или сад. Ежегодные субботники, которые проводятся весной и осенью, здесь уже не считают. Только за последние пять лет на территории особой экономической зоны появились аллея к 75-летию победы в Великой Отечественной войне и аллея каштанов на проспекте Науки, высажены деревья вдоль Южной канавы, нового проспекта Конструктора Селезнева, а также у гостиницы «Резидент-отель».

Работами на своей территории здесь не ограничиваются. Ели, сосны, яблони и груши, клены, рябина, сирень и кусты кизильника украшают территорию, прилегающую к ОЭЗ «Дубна». В ходе предыдущей акции «Наш лес. Посади свое дерево» были проведены посадки в районе лесопарковой зоны у храма Смоленской иконы Божией Матери. 240 пирамидальных туй украшают территорию подшефного детского сада «Созвездие». Много молодых деревьев, посаженных сотрудниками особой экономической зоны, теперь растут и в лесопарке за зданием администрации города, на набережной Волги.

Мы не только сами организуем субботники, но и участвуем во всех экологических акциях, проводимых в Подмосковье, как, например, сегодняшняя акция «Наш лес. Посади свое дерево», - говорит заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по строительству Павел Грек. - Особенно радует, что многие приходят целыми семьями, вместе с детьми. Сегодня, например, вместе со мной пришли моя жена, сынишка и три дочери. Мы вообще за то, чтобы такие акции объединяли дубненцев, поэтому в наших субботниках обычно участвуют студенты университета «Дубна», ребята подшефных гимназий №3 и №11, сотрудники таможенного поста «Дубна» и компаний-резидентов. На один из субботников к нам даже приезжали сотрудники из Корпорации развития Московской области. Мы сажали деревья вместе с жителями города - победителями конкурса на название улиц на территории ОЭЗ и призерами школьных олимпиад. А сегодня в нашем трудовом празднике участвуют представители администрации Дубны.

Некоторые жители новостроек тоже решили присоединиться к работающим. Проходит около трех часов, и вот уже у жилых домов №13 и 15 со стороны автомобильной дороги по улице Программистов появились клены, рябина, черемуха и яблони. Теперь новоселам приятно будет выйти на лоджию или выглянуть в окно и увидеть ровный ряд молодых насаждений. Живой зеленый барьер защитит от дорожной пыли и тротуары, по которым прогуливаются дубненцы. А территория у гостиницы «Резидент-отель» пополнилась кустарником можжевельника.

Безусловно, сотрудники особой экономической зоны «Дубна» вносят немалый вклад в сохранение и восстановление зеленых насаждений наукограда, - говорит эксперт отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дмитрий Носов. - Наши жители любят свой город, и он с каждым годом становится еще более зеленым и привлекательным как для самих дубненцев, так и для гостей наукограда. А главное, что сегодня мы в очередной раз поработали от души и у всех отличное настроение.

Теперь «мы в ответе за то», что высажено, будем ухаживать - регулярно белить, поливать, формировать кроны и любоваться делом своих рук. Только не забывайте правильно одеваться по-сезону и подбирать обувь по погоде - купить Nike Air Force 1 у поставщика на https://nike-air-force1.com/. И тогда полезное будет сочетаться с приятным.