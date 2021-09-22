На каких условиях дают кредиты в системе Вебмани

среда, 22 сентября 2021 | 16:01    
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Электронная платежная система Webmoney успешно существует уже более 20 лет. На российской и мировом рынке этот сервис зарекомендовал себя, как один из самых удобных и надежных, особенно для профессионалов-фрилансеров, коими Дубна полнится. Однако, немногие пользователи знают, что в рамках этой системы можно получать кредиты сразу же на электронный кошелек.

Что такое кредит Вебмани

Webmoney – одна из известных систем электронных расчетов. Фактически теперь она является аналогом банка, ведь не так давно появилась возможность брать заемные средства. Кредит Вебмани оформляется быстро и без лишних бюрократических проволочек в режиме онлайн. Чтобы его взять, пользователю нужно ознакомиться с условиями его предоставления, подать заявку, получить одобрения. Сразу же после одобрения на его счет поступают средства.

По истечении определенного периода средства должны поступить на счет кредитора от заемщика. Интересно отметить, что в момент заключения сделки в системе Paymer в автоматическом режиме формируется и проходит регистрацию долговое обязательство на величину контракта.

При каких условиях выдают кредит

Прежде всего, клиент должен иметь начальный аттестат в системе Вебмани. Для его получения нужно указать достоверную персональную информацию и подгрузить в сервис сканированные копии документов.

Далее нужно зайти в систему предоставления займов и ознакомиться с условиями кредиторов. Как правило, за 1 день начисляется от 0,01 до 2 долларов процентов.

Если клиент подал заявку на займ, кредитор оценивает его с точки зрения финансовой состоятельности и надежности. Во внимание принимаются следующие показатели:

  1. Деловая активность (тип аттестата, количество совершенных операций, сумма транзакций).
  2. Индекс доверия от других клиентов Вебмани.
  3. Вид аттестации. Чем выше, тем больше вероятность получить займ.
  4. Кредитная история в системе. КИ, которая регистрируется в Бюро кредитных историй здесь не играет роли.

Как правило, средний процент по займам ну сумму до 200 долларов США составляет до 12 процентов. Именно на таких условиях клиент может получить средства при наличии начального аттестата, если они не имеют претензий со стороны других пользователей системы и не допускали просрочек ранее.

Что будет, если не вернуть кредит

Это обстоятельство заранее оговорено в долговом обязательстве. По истечении периода кредита может получить средства, равные сумме непогашенной задолженности. Долги списываются с C и D-кошельков сторон сделки, а затем они регистрируются и учитываются в сервисе Paymer.

Тэги: 
финансы
услуги
Опубликовал:
Эдуард Апломбов
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