На билбордах Дубны начали появляться ученые ОИЯИ

среда, 29 сентября 2021 | 14:57    
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"Первым блином", но отнюдь не плохим, стал билборд с фото начальника сектора нейтронного активационного анализа и прикладных исследований ЛНФ Ингой Зиньковской. Он размещён на самой оживленной улице города - проспекте Боголюбова.

Инга Зиньковская была признана одной из самых выдающихся ученых 2021 года согласно сайту Года науки и технологий в РФ за разработку новых методов очистки сточных вод, а также за работу по исследованиям фрагмента хлопчатобумажного свертка ткани на МКС. Новость доступна на официальном сайте https://годнауки.рф/news/7680/.

Тэги: 
ОИЯИ
Источник:
Пресс-служба ОИЯИ
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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