На билбордах Дубны начали появляться ученые ОИЯИ

Инга Зиньковская была признана одной из самых выдающихся ученых 2021 года согласно сайту Года науки и технологий в РФ за разработку новых методов очистки сточных вод, а также за работу по исследованиям фрагмента хлопчатобумажного свертка ткани на МКС. Новость доступна на официальном сайте https://годнауки.рф/news/7680/.