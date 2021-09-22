Музыкальными инструментами пополняются детские школы искусств Дубны

В Хоровую школу мальчиков и юношей «Дубна» и Детскую музыкальную школу скоро прибудут ударные установки, а в хоровую школу – еще и литавры.

Рояль и три фортепиано японской фирмы Kawai – уже доставлены в Детскую школу искусств «Рапсодия» и используются в образовательном процессе. По словам директора Ларисы Шмагиной, теперь клавишными инструментами школа оснащена полностью.

Во время презентации преподаватели ДШИ исполнили несколько классических произведений на новых клавишных инструментах, и можно было по достоинству оценить их отличное звучание.