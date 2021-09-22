Музыкальными инструментами пополняются детские школы искусств Дубны

среда, 22 сентября 2021 | 19:05
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Денежные средства на эти цели выделены городским округам Московской области на условиях софинансирования в рамках президентского проекта «Культура» и регионального проекта «Культурная среда Подмосковья».
В Хоровую школу мальчиков и юношей «Дубна» и Детскую музыкальную школу скоро прибудут ударные установки, а в хоровую школу – еще и литавры.
Рояль и три фортепиано японской фирмы Kawai – уже доставлены в Детскую школу искусств «Рапсодия» и используются в образовательном процессе. По словам директора Ларисы Шмагиной, теперь клавишными инструментами школа оснащена полностью.
Во время презентации преподаватели ДШИ исполнили несколько классических произведений на новых клавишных инструментах, и можно было по достоинству оценить их отличное звучание.