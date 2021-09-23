Мужское одиночество. Где рождается жёноненавистник?

Мизогиния также касается и жизни без отношений, ведь таких мужчин просто раздражает наличие девушек на улицах города, совместная работа с ними или разговор. Мужчины не всегда понимают, как бороться с мизогинией.

Проблема из детства

Мизогиния - это последствия детского воспитания. Речь далеко не всегда о плохой матери или её отсутствии. Чаще всего именно мужская часть семьи воспитывает жёноненавистника. Отец не уважает мать, позволяет в её сторону оскорбления, а может мать он любит, но напоминает о том, что место женщины на кухне. А дед или дядя не воспринимают женщину, как лидера или как равную себе. Мальчик перенимает эти черты себе и вскоре начинает воспринимать женщин как второй сорт.

Улица воспитывает мальчиков и многие подростки, не задумываясь, рассказывают детям, кто такие женщины.

Они могут оскорбить их, назвать женщинами лёгкого поведения или обратить внимание на то, что женщины годятся только для рождения детей и готовки. Это также формирует отношения мальчика к женскому полу и далеко не всегда оно порождает сексизм - нередко это проблема мизогинии.

Также у мужчины может произойти переломный момент в виде ухода матери из семьи, предательства любимой девушки или другая психологическая травма от девушки. Это порождает ненависть и заставляет мужчин сильно портить себе жизнь такими моментами.

Мизогиния проявляется в неуважении мужчин и нередко касается пунктуальности. Мужчина никогда не опаздывает на встречи к своим друзьям, но девушку не считает нужным оповестить об опоздании. Более того, он не посчитает нужным извиниться и удивится тому, что девушка чем-то недовольна.

Такие мужчины любят давать обещания женщинам, но не торопятся выполнять их. Это относится только к женскому полу, ведь мужчин он никогда не подведёт, а вот женскую просьбу не выполнит, потому что решил посмотреть фильм или сходить в боулинг с другом.

Такие мужчины ненавидят, когда женщина успешнее, чем он. Даже зарплата немного выше будет его угнетать и оскорблять. Чаще всего мужчина не захочет работать там, где во главе стоит женщина или если многие особы женского пола занимают должность выше, чем он. В лучшем случае мужчина будет просто недолюбливать женскую часть коллектива, в худшем - попытается клеветать в их сторону или даже подставит.

Мужчины обожают оскорблять и унижать женщину публично. Это относится к его близким родственницам или его избраннице. Унижения могут быть разными, не обязательно он публично ударит её. Чаще всего это может быть замечание её внешнему виду, неуместное оскорбление или грубый жест. Мужчина будет чувствовать себя лучше, когда девушка расстроена.

Мужчина игнорирует потребности и желания своей женщины. Ему не важно, голодна она или устала, он не замедлит шаги, если она попросит, и не уберёт в доме. Такие мужчины практически уверены, что женщина это робот без чувств и эмоций, которая может без остановки исполнять его прихоти. В данном случае он только насладится процессом.

Тем не менее, свою мать они любят, как нередко любят и сестёр. Они создают им комфорт и негативно реагируют, когда в сторону этих женщин приходит критика или оскорбление.