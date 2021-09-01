Мужские пуховики: критерии выбора

Пуховик мужской - редкий тип верхней одежды, который появился не в ходе постепенной эволюции одежды, а изобретен специально "к случаю" - к британской экспедиции на Эверест 1922 года. И хотя достигнуть вершины не удалось, но были и плюсы: один из участников экспедиции - химик-альпинист Джордж Ингл Финч - испытал два своих изобретения: кислородные баллоны для больших высот и специальную куртку, набитую пухом. Однако это был только прототип пуховиков и не совсем удачный - ещё не был изобретён ряд необходимых для её производства материалов. Поэтому запатентована куртка была только в 1940 году Эдди Бауэром и, с незначительными усовершенствованиями, поставлялась пилотам ВВС США.

Наполнитель

Ни пуха ни пера. Чем меньше процент перьев в наполнителе, тем теплее куртка. Для наших зимних условий - не более 25%. Проверьте ярлычок изделия, там должно быть указано 75/25, где первое - процент пуха.

Упругость. Важный эксплуатационный фактор, ибо чем выше упругость пуха, тем лучше он греет и тем реже может быть набивка куртки. Ведь греет не пух, а тёплый воздух, циркулирующий в набивке между волокнами. Упругость измеряется в FP - этот коэффициент указывается на этикетке, 550-800 FP - то, что надо.

Теплоизоляция. Способность "держать" тепло. На этикетке указывается как CLO от 1 до 3, где 1 - для лёгких осенних курток, а 3 - для серьёзной экспедиционной работы. Другим показателем является вес пуха в изделии. 500 граммов достаточно.

Цвет. Белый короткий пух - лучший и цена соответствующая.

Синтетика. В дешевых куртках на пухе часто экономят и, в качестве замены, добавляют дополнительный слой синтепона, холлофайбера или файбертека. В этом случае на этикетке стоит надпись Polyester.

Технология. В дорогих моделях пух дополнительно запаивают в специальные проницаемые только для воздуха пакеты. Если же перо и пух сыпятся через швы, то в вашей куртке это не сделано.

Простёжка

Все пуховики мужские простёгиваются, чтобы предотвратить перемещение набивки и её скатывание в комки, что сводит на нет все утепляющие свойства пуха. Строчка должна быть ровной, без торчащих ниток, а простежка - не слишком редкой. Кстати, по той же причине лучше сдавать куртку в химчистку и почаще просушивать.

Ткань

На заре "пухошитья" использовалась хлопчатобумажная ткань со всякими влагозащитными пропитками, но сейчас это экзотика и с 1940 года утвердилась синтетика: полиэстер или нейлон, прекрасно справляющиеся как с внешней влагой, так и с внутренним влагоотведением.

Как вы уже поняли, пуховик - весьма сложное и технологичное изделие, поэтому старайтесь купить пуховик мужской только от известных брендов.