Можно ли восстановить симку Йота

Компания развивается стремительными темпами и делает клиентам выгодные предложения. Подробно о тарифных планах Yota читайте здесь https://vsesimki.ru/catalog/tarify/operator_yota. Иногда пользователи сталкиваются с необходимостью восстановить симку этого оператора. Расскажем, как это правильно сделать, и какие трудности могут возникнуть.

Оператор Йота известен гибкими тарифными планами с бесплатными опциями и удобным обслуживанием. Фактически это первый российский провайдер, который первым предложил абонентам абсолютный безлимит в сетях 4G. Если пользователи хотят подключить безлимитный интернет, то выбирают тарифы от Yota. Иногда возникают ситуации, когда абонентам необходимо восстановить сим-карту. У Йоты в этом плане трудностей нет.

Даже если карточка была утеряна, ее можно быстро восстановить. Если смартфон вместе с симкой был украден, следует незамедлительно обратиться к оператору. Для этого используйте сервисный номер 88005500007. Еще восстановление может потребоваться при механическом повреждении чипа. Если ваш смартфон внезапно перестал распознавать симку, достаньте ее из слота и проверьте на наличие видимых дефектов.

Купить сим-карту Yota для телефона

Заменить чип можно в ближайшем офисе или сервисном центре. Также абоненты могут использовать официальный сайт компании Йота. Если вы решите посетить офис обслуживания, не забудьте взять с собой паспорт. Сотрудник компании внимательно проверит номер телефона и данные вашего паспорта. Затем будет оформлено и подписано заявление на замену карточки.

Помните: услуга восстановления симки доступна только для того человека, на которого она была оформлена при покупке. В удаленном режиме выполнение процедуры невозможно. Нельзя пользоваться одновременно двумя симками – новой восстановленной и старой. При краже телефона старую карту нужно незамедлительно заблокировать. Какие услуги будут предоставлены бесплатно:

разблокировка;

замена;

получение дубликата.

SIM Yota оператор восстанавливает или меняет достаточно быстро. Долго ждать пользователям не придется. Главное – иметь при себе паспорт при обращении в офис продаж. SIM-карта Yota для смартфона – это безлимитный интернет и масса других выгодных услуг.

Поэтому симки в обязательном порядке нужно восстанавливать, чтобы не лишиться услуг связи. При физической неисправности, утрате или краже обязательно обратитесь к оператору. Ваша карточка будет восстановлена очень быстро.