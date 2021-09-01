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МИФИ – кузница кадров для атомной отрасли

среда, 01 сентября 2021 | 11:34    
Новости
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30 августа 2021 года директор ОИЯИ академик Григорий Трубников принял участие в торжественном собрании ученого совета НИЯУ МИФИ и научных коллективов НИЦ «Курчатовский институт». Мероприятие было приурочено к началу нового учебного года и предстоящему в 2022 году 80-летнему юбилею университета.

Выступая на собрании профессорско-преподавательского состава НИЯУ МИФИ, Григорий Трубников упомянул, что в течение 12 лет и сам был преподавателем этого вуза.

С огромным удовольствием поздравляю всех нас с началом нового учебного года, который стартует в очном формате. МИФИ – кузница кадров, почти 80 лет питающая лучшие научно-технологические предприятия, вузы, научные организации страны от Калининграда до Владивостока, от Севастополя до Архангельска. Здесь особый дух, атмосфера, созданная отцами-основателями. Игорь Васильевич Курчатов внес огромную лепту не только в создание института, но и в его становление как генератора кадров для самых высокотехнологичных отраслей экономики в то время: атомной промышленности, подводного и ледокольного флота. Я уверен, что МИФИ ждет светлое будущее с такими партнерами, как Курчатовский институт, Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, московский Физтех и многими здесь присутствующими научными организациями и вузами. Собираясь на этой площадке, мы не просто делимся новостями – мы строим совместные планы, – подчеркнул директор ОИЯИ. — Национальный центр «Курчатовский институт» – по-настоящему интегрирующая площадка и для науки, и для высокотехнологичной индустрии.

На заседании обсуждались вопросы развития ядерной отрасли, актуальные задачи, которые стоят перед атомной индустрией и подготовке кадров для их решения.

Тэги: 
поздравления
образование
наука
Источник:
Пресс-служба ОИЯИ
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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