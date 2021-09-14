Международная промышленная выставка «EXPO‑RUSSIA VIETNAM 2021» состоится 17–19 ноября в г. Ханой

На трех предыдущих выставках «EXPO-RUSSIA VIETNAM», которые с большим успехом прошли в 2015, 2017 и 2019 годах, были подписаны межгосударственные и иные соглашения и контракты в интересах регионов России и Вьетнама. В рамках выставок и бизнес-форумов было организовано более 20 тематических мероприятий, прошло свыше 3000 деловых встреч.

Выставка «EXPO-RUSSIA VIETNAM 2021» организуется с целью содействия развитию и укреплению торгово-экономических связей между Россией и Вьетнамом, диверсификации форм и направлений российско-вьетнамского экономического партнёрства, расширению сотрудничества в социально-гуманитарной сфере, а также продвижению экспортной продукции российских производителей на рынки Юго-Восточной Азии. В составе российской экспозиции будет представлена инновационная продукция и услуги, перспективные разработки предприятий, вузов и научных организаций, инвестиционные проекты регионов.

Состоятся презентации новейших российских продуктов и технологий в энергетике, машиностроении, транспорте, телекоммуникации и связи, горнодобывающей и химической промышленности, геологии, медицине и фармацевтике, сельском хозяйстве и пищевой промышленности, IT, образовании. Разрабатывается большая деловая программа, предусматривающая проведение тематических круглых столов, биржи контактов в формате В2В.

По вопросам участия можно обратиться к организатору - АО «Зарубеж-Экспо»: