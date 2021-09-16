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Мероприятия по дорожной безопасности для первоклассников

четверг, 16 сентября 2021 | 15:24    
Новости
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В Московской области сотрудники Госавтоинспекции и юные инспекторы движения для учеников первых классов проводят традиционные мероприятия по дорожной безопасности.

Так в рамках недели безопасности в школе №7 автоинспекторы организовали тематический праздник для первоклассников, в рамках которого вручили ребятам почетные аттестаты дисциплинированных пешеходов. Мероприятие началось с теоретической части и открытого урока. Полицейские рассказали школьникам о категориях участников дорожного движения и уделили особое внимание правилам перехода проезжей части. Ребята повторили основные навыки безопасности и в игровой форме закрепили полученные знания. Кроме того, ЮИДовцы выступили перед первоклассниками с номером, в котором разыграли различные дорожные ситуации, возникающие в процессе участия в дорожно-транспортной среде.

Завершилось мероприятие викториной по ПДД и вручением юным участникам праздника удостоверений «Я – пешеход». В свою очередь, ребята пообещали выполнять все полученные рекомендации и соблюдать Правила дорожного движения.

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