Мероприятия по дорожной безопасности для первоклассников

Так в рамках недели безопасности в школе №7 автоинспекторы организовали тематический праздник для первоклассников, в рамках которого вручили ребятам почетные аттестаты дисциплинированных пешеходов. Мероприятие началось с теоретической части и открытого урока. Полицейские рассказали школьникам о категориях участников дорожного движения и уделили особое внимание правилам перехода проезжей части. Ребята повторили основные навыки безопасности и в игровой форме закрепили полученные знания. Кроме того, ЮИДовцы выступили перед первоклассниками с номером, в котором разыграли различные дорожные ситуации, возникающие в процессе участия в дорожно-транспортной среде.

Завершилось мероприятие викториной по ПДД и вручением юным участникам праздника удостоверений «Я – пешеход». В свою очередь, ребята пообещали выполнять все полученные рекомендации и соблюдать Правила дорожного движения.