Мероприятие в формате «Выездная администрация» состоялось в ГосМКБ «Радуга»

Во встрече участвовали депутаты Мособлдумы Марина Шевченко и Александр Орлов, которые проинформировали трудовой коллектив о государственных программах и региональных проектах, которые реализуются в Подмосковье.

На этот раз было задано в общей сложности более 70 вопросов. Вот некоторые из затронутых тем:

Жителей Дубны интересует судьба аварийных бараков по улице Октябрьской

Многоквартирные жилые дома №2, 3, 4, 6, 8 аварийными и подлежащим сносу в установленном порядке не признавались. На текущий момент они включены в список приоритетных объектов для участия в Программе реновации Московской области. Администрацией городского округа ведется работа по привлечению инвестора, готового взять на себя обязательства обанкротившегося ООО «БЕТИЗ и К». Группа компаний «Ин-Групп», один из крупнейших застройщиков в Туле и Тульской области, который уже достраивал проблемные объекты в Подмосковье, занимается подготовкой концепции расселения граждан из ветхого и аварийного жилья по ул. Тверской и ул. Октябрьской. В случае одобрения концепции в региональном министерстве жилищной политики, конкурсным управляющим ООО «БЕТИЗ и К» будет проведена переуступка прав по инвестиционному контракту, и застройщик сможет приступить к реализации проекта.

Где обещанный Ледовый дворец?

Земельный участок под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со льдом выделен Правительством Московской области и передан в муниципальную собственность.

Администрацией городского округа подготовлен и направлен в Министерство строительного комплекса и Министерство физической культуры и спорта Московской области полный пакет документов для включения мероприятий по проектированию и строительству ФОКа в государственную программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Но, по информации Минспорта, включение ФОКа со льдом в программу возможно не ранее 2023 года.

Совместно с Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области, Фондом развития детско-юношеского и любительского спорта «Спортивные технологии» и ООО «Инвестиции в ГЧП» прорабатывается вопрос строительства ФОКа за счет внебюджетных источников финансирования. Срок проектирования и строительства – три года.

Почему не принимают меры по предупреждению постоянного возникновения луж в левобережной части города?

В Дубне имеется 54 км ливневой и дренажной канализации, что составляет всего 47% от требуемого объема. Большая часть сетей ливневой и дренажной канализации, включая дренажные системы городских районов, построены с момента образования города и имеют значительный износ.

Комплекс мероприятий по строительству дренажной сети включает геологические, геодезические изыскания, разработку проекта и строительно-монтажные работы. В настоящий момент средства на данные виды работ в бюджете Дубны не предусмотрены.

Локально АО «ПТО ГХ» проводит работы по обслуживанию и поддержанию существующих сетей ливневой и дренажной канализации города, а также по недопущению подтоплений. Администрацией выявлены основные места подтоплений, на часть участков составлены сметы, однако средства на реализацию в бюджете отсутствуют. Постепенно будет решать эту проблему.

Когда на Красноармейском переулке будет заасфальтирована дорога?

Данный участок дороги включен в план работ по капитальному ремонту дорог на 2021 год.