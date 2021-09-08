Люди гибнут за металл

среда, 08 сентября 2021 | 18:46    
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В полицию Кимр обратилась 43-летняя жительница Москвы. Она рассказала полицейским, что с ее дачного участка похитили три чугунные ванны. Ущерб — приблизительно 10 тысяч рублей.

Полицейские направились на место кражи. Они опросили соседей, также изъяли следы рук и обуви. В короткие сроки был задержан подозреваемый. Им оказался ранее неоднократно судимый 39-летний местный житель. Известно, что мужчина погрузил на машину знакомого ванны и вывез в пункт приема металла. Деньгами распорядился по своему усмотрению.

В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Тэги: 
криминал
Кимры
Источник:
Пресс-служба Тверского УМВД
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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