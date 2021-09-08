Люди гибнут за металл

Полицейские направились на место кражи. Они опросили соседей, также изъяли следы рук и обуви. В короткие сроки был задержан подозреваемый. Им оказался ранее неоднократно судимый 39-летний местный житель. Известно, что мужчина погрузил на машину знакомого ванны и вывез в пункт приема металла. Деньгами распорядился по своему усмотрению.

В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.