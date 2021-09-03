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Луч света

пятница, 03 сентября 2021 | 14:24    
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Дорогие друзья, прочитайте эту заметку и, если у вас есть родственники, друзья, или знакомые – инвалиды по зрению, донесите до них данную информацию, помогите сделать их жизнь разнообразнее и интереснее.

В нашем городе с 2000 года активно работает местное отделение Всероссийского Общества Слепых. Члены ВОС очень ждут встреч в клубе общения «Белая трость», которые проводятся ежемесячно. Специальный автобус, проезжай по остановкам Левого берега, Большой Волги, Черной речки, Институтской части, забирает членов Клуба и доставляет их прямо к Дому Ветеранов.

Здесь люди, лишенные зрения, обсуждают свои вопросы, рассказывают о своих проблемах, получают юридическую помощь, а потом за чашечкой чая, слушают музыкальные номера, от души поют хором песни. Интересно и весело проходят Дни именинников. Пусть на время, но люди покидают свои квартиры, раздвигая горизонты общения и ощущая внимание, заботу и доброту.

Председателем Дубненской местной организации ВОС с 2020 г. стала Сурикова Наталья Вячеславовна – чуткий, добрый, активный, жизнерадостный человек. Пока в ВОС на учете только 41 человек, а ведь в городе гораздо больше людей – инвалидов по зрению.

Друзья, не замыкайтесь в себе, ведь мир так многогранен и прекрасен! Пусть исчезли краски, но зато столько звуков вокруг, и тепло солнечных лучей, прикосновения ветра и капель дождя, а еще ощущение общения и заботы!

Клуб «Белая трость» - ждет Вас! Все вопросы и справки по телефону: 8(903)249-79-16 – Сурикова Н.В. или 219-54-17 – по вторникам, четвергам и пятницам.

Пусть в вашей жизни появится луч света – клуб общения «Белая трость»!

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