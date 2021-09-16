четверг, 16 сентября 2021 | 11:58
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18 сентября в 12-00 Парк семейного отдыха приглашает на творческий проект "Литературная ПАРКовка"
Мастер-классы, литературные викторины, квесты ждут участников мероприятия.
В программе:
- Для всех юных гостей парка, КВЕСТ игра и поиск подарков!
- Мастер-классы от центра "Дружба".
Участвуют, в творческом направлении, Павлова Галина Васильева и Сохацкая Алла Геннадиевна, в техническом направлении, авиа моделирование Понаморев Юрий Павлович, проведение литературной викторины, Баринова Рита Антановна.
Также принимают участия, ведущие сотрудники Муниципальной Библиотеки Левобережья города Дубны, Зав. читальным залом Аникина Ольга Евгеньнвна, ведущий библиотекарь детского отдела Тутынина Анна Григорьевна и библиотекарь Бузина Елена Николаевна.
Участниками проекта станут волонтёры центра "Инициатива".
Спонсорами стали ООО"Каравелла", магазин "Игрушки" Телеком МПК.
Ждем Вас в парке семейного отдыха в 12.00!