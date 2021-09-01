Лицей имени В. Г. Кадышевского распахнул двери для своих первых учеников

Учредителями физмат-лицея выступили Правительство Московской области и администрация городского округа Дубна. Губернатор региона Андрей Воробьев вместе со своей командой приложили все усилия, чтобы этот проект состоялся. Региональный статус нового учебного заведения дает дополнительные возможности для его дальнейшего развития.

Открытию лицея предшествовала масштабная подготовительная работа, связанная с реконструкцией четырехэтажного здания на ул. Блохинцева, обустройством школьного стадиона и прилегающей территории, оформлением учебных помещений, спортзала, рекреаций, оснащением классов и лабораторий мебелью, мультимедийным и учебным оборудованием.

При формировании преподавательского состава ставилась задача привлекать высококвалифицированных специалистов, не занятых в учебных процессах других образовательных учреждений наукограда. Заниматься с лицеистами будут учителя, прибывшие из разных регионов нашей страны.

Первый раз в свой класс (с пятой по десятую ступень) вошли 215 учеников, в дальнейшем количество учеников увеличится до 360. В лицее три специализации: физико-математическая, информационно-технологическая и биолого-химическая; по пять и более часов в неделю – уроки иностранного языка.

Концепцию нового, современного учебного заведения предложил Объединенный институт ядерных исследований и взял его под свой патронат. Партнерами физмат-лицея также стали Особая экономическая зона «Дубна» и государственный университет «Дубна».

Академик Григорий Трубников, директор ОИЯИ, пожелал лицеистам быть лучшими, ведь их будут учить лучшие педагоги России. И выразил уверенность, что через несколько лет выпускники лицея также будут пропагандировать науку не только в Дубне, но и на мировом уровне.