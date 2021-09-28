Лекарственный препарат резидента ОЭЗ «Дубна» окажет помощь незамедлительно

вторник, 28 сентября 2021 | 17:48    
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Линейку пульмонологических лекарственных средств, выпускаемых компанией «ПСК Фарма», пополнил новый однокомпонентный препарат «Ипратропиум Эйр» - резидент ОЭЗ «Дубна» получил регистрационное удостоверение на его производство и упаковку.

Резидент технико-внедренческой зоны «Дубна» компания «ПСК Фарма» вывела на рынок дозированные аэрозоли для ингаляции на основе ипратропия бромида. Препарат «Ипратропиум Эйр» выпускается в индивидуальной упаковке, один баллончик содержит 200 доз по 20 мкг действующего вещества в каждой.

Данная лекарственная форма призвана обеспечить простоту и удобство личного использования, а также незамедлительное воздействие бронхолитических свойств препарата в случае бронхоспазма, - рассказала генеральный директор ООО «ПСК Фарма» Евгения Шапиро. - Препараты на основе ипратропия бромида уже выведены на рынок, в том числе и в линейке продукции нашей компании. Однако прежде существовали ограничения, вызванные особенностями лекарственной формы, так как применение растворов для ингаляций обязует и пользователя, и лечебные учреждения иметь специальные приборы для ингаляции подобных растворов, а также требует времени на подготовку перед использованием. Второе ограничение связано с поликомпонентным составом некоторых препаратов: далеко не всегда пациенту нужна комплексная терапия разными веществами, или же имеются нежелательные реакции на какие-либо компоненты смеси. В таком случае лекарственная форма в виде индивидуального баллончика с однокомпонентным аэрозолем позволит незамедлительно получать необходимую целевую помощь в случае ухудшения состояния, вне зависимости от места и времени.

Преимущества нового препарата высоко оценены правительством Российской Федерации, что подтверждается его внесением в список жизненно важных лекарственных препаратов. Производство данного средства уже налажено на заводе резидента «ПСК Фарма».

Тэги: 
ОЭЗ Дубна
Источник:
Светлана Жукова, пресс-секретарь Отдела маркетинга и PR АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна"
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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