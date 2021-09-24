Квиз по правилам дорожного движения

пятница, 24 сентября 2021 | 11:20    
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В рамках недели безопасности дорожного движения для учеников 3 – 4 классов гимназии № 8 имени академика Н.Н. Боголюбова прошел «Самый правильный квиз» по правилам дорожного движения.

В мероприятии приняли участие 4 команды школьников, которые соревновались на лучшие знания Правил дорожного движения, а также смогли продемонстрировать логику, сообразительность и креативность в решении различных задач, подготовленных в рамках интерактивной игры.

Особое внимание уделили рассмотрению дорожных ситуаций, которые происходят с пешеходами, водителями и пассажирами. Ребята достойно справились со всеми турами и показали высокий уровень знаний, необходимых для каждого участника дорожного движения.

Выбранный формат взаимодействия между участниками квиза позволил в доступной форме изучить навыки безопасного поведения в дорожно-транспортной среде.

По итогам квиза самыми большими знатоками в области правил дорожного движения стали учащиеся 3 «Б» класса.

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