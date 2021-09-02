Курсы и другие способы изучения SMM

Неважно, хотите ли вы продвигать в соцсетях свой бизнес, либо же стать востребованным (и весьма высокооплачиваемым) специалистом - существует два пути. Первый – прохождение обучения на специальных курсах и второй – самостоятельное получение знаний. Навыки поиска в сети и умение отделять полезную информацию от «мусора» весьма пригодятся.

Полноценное обучение

Сегодня курсы смм представлены в большом количестве, но их качество может довольно сильно различаться. Погнавшись за красивыми названиями и громкими обещаниями можно потратить деньги и время на то, что прекрасно ищется в интернете, находясь в свободном доступе. Курс «SMM-специалист» выгодно отличается от большинства аналогов, так как в нём присутствует информация экспертного уровня, созданная действующими менеджерами по продвижению в социальных сетях. Информация дана без «воды» и раскрыта максимально полно. После прохождения курса выдаётся сертификат, который без проблем примет работодатель. Ну а многие используют полученные знания для продвижения своего бизнеса или проекта в соцсетях, расходуя маркетинговые бюджеты максимально эффективно.

Книги

В случае с литературой по SMM важно уметь отсеивать устаревшую информацию. Ведь данная сфера развивается весьма активно, и постоянно появляются новые инструменты. Из свежих, либо не потерявших актуальность со временем изданий можно выделить следующее: «Взлом маркетинга» (Фил Барден), «Откровения рекламного агента» (Дэвид Огилви), «Маркетинг без диплома» (Джон Янч), «Контент-Маркетинг» (Майкл Стелзнер).

Как видно, выше представлены книги по маркетингу в целом. Изучив их можно браться за что-то более близкое к вашей будущей профессии. Эксперты советуют следующее: «Социальные сети для бизнеса в России» (Сергей Чекмарев), «Маркетинг в социальных сетях» (Дамир Халилов), а также книга зарубежного автора Дэна Кеннеди «Жесткий SMM: Выжать из социальных сетей максимум».

Подписывайтесь на экспертов

Очень многие профессионалы в сфере SMM активно публикуются в интернете. Аккаунты в соцсетях, тематические сайты, авторские блоги, форумы – всего этого в Рунете достаточно. Поэтому выбрать для себя несколько интересных авторов и подписаться на них определённо стоит. Читая специализированные блоги, вы не только сможете узнать (и повторить) полезные кейсы, но и получите массу прочей актуальной информации. К слову, не стоит бояться писать интересным авторам, задавая им те или иные вопросы. Сообщество онлайн-маркетологов довольно дружелюбное и радо новичкам.

Подкасты

Самым трендовым видом контента сегодня стали подкасты. Это записанные заранее аудиоролики, которые можно скачать либо прослушивать онлайн. Это удобно делать по дороге на работу, либо во время утренней пробежки (вечернем занятии в тренажёрном зале) и в массе прочих случаев. Одним из самых интересных вариантов является проект NextMedia Podcast. Его автор Эльнара Петрова не только даёт свои актуальные советы, но и приглашает на интервью сторонних экспертов. Всё записано очень качественно и рассказывается в увлекающей слушателя манере. Подкасты будут полезны как новичкам, так и действующим маркетологам.

Вебинары

Ещё один популярный вид медиаконтента, который активно продвигается на том же YouTube и прочих платформах. Смысл в том, что проводящий уроки специалист связывается с учениками в режиме реального времени, давая им ту или иную информацию, предоставляя советы или отвечая на вопросы. Часто в вебинарах участвуют и приглашенные эксперты, которые более подробно озвучивают тематику того или иного урока. Обычно прошедшие такое обучение люди впоследствии получают запись вебинара, дабы при необходимости освежить знания.

Как правило, такое обучение, как и различные семинары, проводится платно. Но имеются и бесплатные варианты, причём часто дающие довольно полезные на практике знания. Так как обучения в таком формате проводятся в короткий временной период, то важно не пропустить начало. Поэтому рекомендуется подписаться на рассылку от интересующих вас блогеров. Часто уже подписываясь на того или иного контент-мейкера в области SMM можно получить набор бесплатных учебных материалов, так что этим стоит пользоваться всем новичкам.

Проходить вебнары и семинары рекомендуется не только новичкам, но и действующим специалистам. Выше уже было сказано о том, что сфера продвижения в социальных сетях активно развивается и трансформируется. Поэтому повышать свою квалификацию, узнавать новые методики и осваивать новые инструменты требуется постоянно. Вебинары и семинары – отличный способ «поддерживать форму» и оставаться эффективным.

Что должен знать начинающий SMM-специалист

Прежде всего нужно понимать, что данная сфера изобилует различными терминами, которые могут быть непонятны новичку. Без понимания этого особого «языка» очень сложно читать обучающие материалы и проходить курсы.

В целом же онлайн-маркетолог должен уметь исследовать свою целевую аудиторию, а также представлять свойства и качества продукта в наиболее выгодном для этой ЦА свете. Клиент должен понимать, какую выгоду получит от покупки товара или услуги. Понимание маркетинговых принципов и умение работать с актуальными инструментами позволяет максимально эффективно расходовать свои или клиентские рекламные бюджеты.