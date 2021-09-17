Котельная №1 ОЭЗ «Дубна» начала давать тепло на предприятия резидентов и города

Основанием для выдачи документа за подписью главы городского округа Дубна Сергея Куликова послужил акт комиссии по проверке готовности организаций, осуществляющих теплоснабжение производственных предприятий и населения города, в состав которой вошли и специалисты Управляющей компании ОЭЗ «Дубна».

Подготовка к отопительному периоду велась общими усилиями команды отдела эксплуатации и обслуживающего персонала котельной. В 2021 году отделом качественно и в положенные сроки были выполнены запланированные работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловых энергоустановок и теплосетей, специалисты и руководители отдела прошли обучение по повышению квалификации. В результате комиссия подтвердила высокий уровень проведенных работ и Управляющая компания стала одной из первых теплоснабжающих организаций в городе, получивших паспорт готовности к отопительному периоду 2021 - 2022 гг.

Напомним, что проектная мощность котельной Российского центра программирования составляет 41,2 МВт и является достаточной для отопления действующих, строящихся и проектируемых объектов резидентов, а также объектов инфраструктуры ОЭЗ «Дубна», расположенных на левобережной площадке, и социальных объектов наукограда.