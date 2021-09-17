+9,8°
Влажность: 52%
Давление: 751,6 мм

Котельная №1 ОЭЗ «Дубна» начала давать тепло на предприятия резидентов и города

пятница, 17 сентября 2021 | 12:06    
Общество
     3
Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» выдан Паспорт готовности котельной №1 Российского центра программирования к отопительному сезону.

Основанием для выдачи документа за подписью главы городского округа Дубна Сергея Куликова послужил акт комиссии по проверке готовности организаций, осуществляющих теплоснабжение производственных предприятий и населения города, в состав которой вошли и специалисты   Управляющей компании ОЭЗ «Дубна».

Подготовка к отопительному периоду велась общими усилиями команды отдела эксплуатации и обслуживающего персонала котельной. В 2021 году отделом качественно и в положенные сроки были выполнены запланированные работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловых энергоустановок и теплосетей, специалисты и руководители отдела прошли обучение по повышению квалификации. В результате комиссия подтвердила высокий уровень проведенных работ и Управляющая компания стала одной из первых теплоснабжающих организаций в городе, получивших паспорт готовности к отопительному периоду 2021 - 2022 гг.

Напомним, что проектная мощность котельной Российского центра программирования составляет 41,2 МВт и является достаточной для отопления действующих, строящихся и проектируемых объектов резидентов, а также объектов инфраструктуры ОЭЗ «Дубна», расположенных на левобережной площадке, и социальных объектов наукограда.

Тэги: 
отопление
строительство
ОЭЗ Дубна
Читать Дубна.Ru в
13.09.2021 | 09:53   
Общество
    16
На субботник – с отличным настроением!
На субботнике, который прошел в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» президентского проекта «Экология»,...
благоустройство | экология | ОЭЗ Дубна
11.09.2021 | 12:04   
Дом
    13
Сайдинг под натуральный цвет дерева
Сайдинговые панели подходят для всех домов и неважно, из какого материала сделаны стены, - выбор зависит только от...
строительство | советы
15.09.2021 | 04:30   
Общество
    121
Гастроэнтерологическое отделение МСЧ №9
О работе гастроэнтерологического отделения рассказывает заведующая отделением, врач-гастроэнтеролог Белышева Галина...
здравоохранение | интервью
15.09.2021 | 12:51   
Новости
    1060
Публичные слушания по вопросу отмены документации по проекту планировки территории «Российского центра программирования в г. Дубне»
13 сентября 2021 г. в режиме видео-конференц-связи прошли публичные слушания по вопросу отмены документации по проекту...
объявления | архитектура | строительство
13.09.2021 | 11:05   
Общество
    953
Встреча с преподавателями и студентами университета «Дубна»
Очень живой, интересной получилась встреча с преподавателями и студентами университета «Дубна». Глава городского округа...
мэр | встреча | Университет Дубна