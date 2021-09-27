Косметический бренд Lador

История и преимущества бренда

Компания Lador основана в 2008 г. Реализует продукцию в страны Азии, Европы, в США и России, вы так же можете приобрести азиатскую косметику оптом для открытия магазина или для себя и в подарок у официального поставщика Lador.

Уже 5 лет компания остается лидером в Корее на позиции «степень удовлетворенности клиентов». Это значит, что 99% покупателей получили от применения продукции именно тот эффект, который ожидали.

Преимущества:

лучшее современное оборудование;

грамотное сочетание традиционных рецептов и инновационных разработок;

тщательная очистка сырья;

постоянный контроль качества;

широкий ассортимент — более 100 наименований различных уходовых и лечебных средств.

Все средства по уходу за волосами уникальные, помогают восстановить даже очень ослабленные волосы. В состав средств входит растительные экстракты, натуральные масла, кератин, коллаген, керамиды, протеины, муцин улитки, аминокислоты, витамины. Активные вещества пробуждают спящие волосяные луковицы, укрепляют корни, защищают волосы от негативного воздействия ультрафиолета. Эффект заметен через 2-3 недели применения даже при очень запущенных случаях.

Ассортимент

Изначально компания выпускала средства для ухода за волосами. Сейчас в ассортименте много продуктов для ухода за кожей лица.

Какие товары предлагает бренд Lador:

бессульфатные шампуни;

очищающие и восстанавливающие средства;

бальзамы;

щадящие краски для волос;

клей для посеченных кончиков;

филлеры, увлажняющее масло, пилинги, спреи, сыворотки для волос;

маски от перхоти, для укрепления и роста волос, придания блеска;

маски для лица с морской солью, морским коллагеном;

тканевые антивозрастные маски;

сркаб для тела с морской солью;

сыворотка для лица с гиалуроновой кислотой;

тонеры и тонки для лица.

Дополнительно компания выпускает профессиональные инструменты для парикмахеров.

Популярные товары

Лидер продаж — филлер Perfect Hair для устранения секущихся кончиков, укрепления корней. Содержит 4 эфирных масла, полностью восстанавливает волосы после неудачного окрашивания, при пересушивании на солнце. Филлер проникает вглубь волоса, восстанавливает структуру, придает здоровый блеск. Волосы выглядят идеально гладкими. Эффект заметен после первого применения.

Сыворотка для склеивания секущихся кончиков — Keratin Power Glue. Уже через 10 минут после нанесения состояние кончиков заметно улучшается. После сыворотки можно наносить средства для окрашивания или завивки волос. В составе — коллаген, витамины, протеины, аминокислоты.

Scalp Scaling Spa сыворотка с эффектом пилинга, подходит для ухода за жирными волосами. Нормализует выделение себиума, помогает избавиться от зуда, перхоти, раздражения. Отшелушивает отмершие клетки, очищает поры кожи головы. Содержит ментоловое, аргановое масло, экстракт алоэ и листьев чайного дерева.

Vogue Silky Magic Straight Perm — средство для выравнивания и лечения волос, кожи головы. Эффект заметен после 1-2 применений. Волосы становятся сильными, блестящими, объемными.

Бренд Lador выпускает средства для домашнего применения, которые по эффективности не уступают салонным процедурам. Но чтобы вернуть волосам первоначальную целостность структуры, нужно ухаживать за прядями ежедневно.