Кошка стала причиной ДТП 22 сентября на автодороге Дубна-Кимры-Горицы

четверг, 23 сентября 2021 | 14:50
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На 64 километре автодороги Дубна-Кимры-Горицы произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим.
50-летний водитель автомобиля Renault Logan на крутом повороте не справился с управлением, когда увидел выбежавшую на дорогу кошку. Иномарку занесло на мокром асфальте и она съехала в кювет с последующим столкновением с деревом.
Пострадала женщина-пассажир, её доставили в Кимрскую ЦРБ до прибытия экипажа ДПС. Угрозы ее жизни нет
Признаков алкогольного опьянения у мужчины не выявлено.
Была ли кошка черной – не уточняется. Судьба кошки неизвестна.