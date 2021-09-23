Кошка стала причиной ДТП 22 сентября на автодороге Дубна-Кимры-Горицы

50-летний водитель автомобиля Renault Logan на крутом повороте не справился с управлением, когда увидел выбежавшую на дорогу кошку. Иномарку занесло на мокром асфальте и она съехала в кювет с последующим столкновением с деревом.

Пострадала женщина-пассажир, её доставили в Кимрскую ЦРБ до прибытия экипажа ДПС. Угрозы ее жизни нет

Признаков алкогольного опьянения у мужчины не выявлено.

Была ли кошка черной – не уточняется. Судьба кошки неизвестна.