воскресенье, 26 сентября 2021 | 18:58
Человек110
Ну что может быть лучше картошки с салом!
- Картофель продолговатый разрезаем пополам.
- Берем зубочистку и подкопченое сало. Сало нарезаем тонким слоем. Из слоя сала и зубочистки делаем парус и втыкаем его в картошку. Парус может быть не один. Получаем картофельный кораблик.
- Делаем еще несколько корабликов. Укладываем их на противень и отправляем в разогретую духовку.
- Приблизительно через минут 30 получаем аппетитное и красивое блюдо.
- Перед подачей картошку посолить и посыпать зеленым укропом.