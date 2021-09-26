Кораблики

воскресенье, 26 сентября 2021 | 18:58    
Человек
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Ну что может быть лучше картошки с салом!
  1. Картофель продолговатый разрезаем пополам.
  2. Берем зубочистку и подкопченое сало. Сало нарезаем тонким слоем. Из слоя сала и зубочистки делаем парус и втыкаем его в картошку. Парус может быть не один. Получаем картофельный кораблик.
  3. Делаем еще несколько корабликов. Укладываем их на противень и отправляем в разогретую духовку.
  4. Приблизительно через минут 30 получаем аппетитное и красивое блюдо.
  5. Перед подачей картошку посолить и посыпать зеленым укропом.
Тэги: 
рецепты
кулинария
Опубликовал:
Евгений Мазепа
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