Конкурс на соискание в 2021 году премий Губернатора Московской области в сферах науки, технологии, техники и инноваций для молодых ученых и специалистов

Объявление о приеме документов на соискание премий, а также форма заявки, перечень представляемых на конкурс документов размещены на сайте Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области www.mii.mosreg.ru в разделе «Документы - Инновации - Премия Губернатора Московской области в сферах науки, технологии, техники и инноваций для молодых ученых и специалистов».

Срок приема документов: с 15 сентября по 15 октября 2021 года.

Консультации по вопросам участия в конкурсе предоставляются посредством электронной почты: vdovinanv@mosreg.ru, телефон: 8 (498) 602-06-04 доб. 54202, контактное лицо Вдовина Наталия Викторовна.