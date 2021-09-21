Конкурс на соискание в 2021 году премий Губернатора Московской области в сферах науки, технологии, техники и инноваций для молодых ученых и специалистов

вторник, 21 сентября 2021 | 11:47
Профессия2
В целях реализации постановления Губернатора Московской области от 13.03.2012 № 19-ПГ «О ежегодных премиях Губернатора Московской области в сферах науки, технологии, техники и инноваций для молодых ученых и специалистов» Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области объявлен конкурс на соискание в 2021 году вышеназванных премий Губернатора Московской области.
Объявление о приеме документов на соискание премий, а также форма заявки, перечень представляемых на конкурс документов размещены на сайте Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области www.mii.mosreg.ru в разделе «Документы - Инновации - Премия Губернатора Московской области в сферах науки, технологии, техники и инноваций для молодых ученых и специалистов».
Срок приема документов: с 15 сентября по 15 октября 2021 года.
Консультации по вопросам участия в конкурсе предоставляются посредством электронной почты: vdovinanv@mosreg.ru, телефон: 8 (498) 602-06-04 доб. 54202, контактное лицо Вдовина Наталия Викторовна.