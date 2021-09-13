Комплексная техническая проверка местной системы оповещения в Дубне пройдёт 16 сентября

понедельник, 13 сентября 2021 | 15:39    
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Управление безопасности Администрации городского округа Дубна извещает

16 сентября 2021 года с 12.00 до 13.00 часов планируется проведение комплексной технической проверки местной системы оповещения населения городского округа Дубна с включением электросирен и передачей кратких сообщений по каналам кабельного телевидения и проводного радиовещания.

Просьба к жителям городского округа, принять это сообщение к сведению, при звучании сирен никаких мер не предпринимать.

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