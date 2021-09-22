Компания «ПСК Фарма» регистрирует новые лекарственные препараты

среда, 22 сентября 2021 | 18:01    
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Зарегистрирован первый в России инфузионный фосапрепитант для комплексной онкотерапии производства компании «ПСК Фарма». Еще два регистрационных удостоверения получили средства для лечения язвенной болезни желудка – они также разработаны и производятся на заводе резидента в ОЭЗ «Дубна».

Резидент технико-внедренческой зоны «Дубна» компания «ПСК Фарма», входящая в ГК «Рус Биофарм», стала первой российской компанией, получившей регистрационное удостоверение на производство и упаковку воспроизведённого препарата на основе фосапрепитанта в форме лиофилизата для приготовления раствора для инфузий в дозировке 150 мг. Уникальный препарат «Фосапрепитант ПСК» рекомендован к применению в комбинации с другими средствами для предупреждения острой и отсроченной тошноты и рвоты, обусловленных высоко- или умеренноэметогенной противоопухолевой химиотерапией.

Также регистрационные удостоверения получили еще два препарата - «Фамотидин ПСК», который входит в список жизненно важных лекарственных препаратов, и «Рабепразол ПСК». Они предназначены для разных терапевтических схем лечения язвенной болезни желудка. Первый представлен на российском рынке в форме лиофилизата для приготовления раствора для внутривенного введения и используется для понижения секреции желёз желудка. «Рабепразол ПСК» стал первым российским воспроизведенным препаратом на основе рабепразола, представленным в форме лиофилизата для приготовления раствора для внутривенного введения. В отличие от классических таблеток инъекционный способ введения позволяет оказывать более эффективное воздействие на состояние пациента, так как действующее вещество усваивается организмом в большем объеме и быстрее поступает по месту назначения. «ПСК Фарма» планирует дальнейшее развитие данного терапевтического направления и в настоящее время активно ведёт наработки следующих инновационных препаратов.

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