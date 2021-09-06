Комментарий ВКонтакте стоил 15 тысяч рублей

понедельник, 06 сентября 2021 | 11:18
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Молодой человек разместил «ВКонтакте» комментарий к записи на странице группы «Конаково News». Он негативно оценил работу работу сотрудников правоохранительных органов. То есть, по мнению Прокуратуры, совершил действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении обозначенной группы лиц.
Ведомство возбудило дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.3.1 КоАП РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Парня оштрафовали на 15 тыс. рублей.