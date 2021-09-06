Комментарий ВКонтакте стоил 15 тысяч рублей

Молодой человек разместил «ВКонтакте» комментарий к записи на странице группы «Конаково News». Он негативно оценил работу работу сотрудников правоохранительных органов. То есть, по мнению Прокуратуры, совершил действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении обозначенной группы лиц.