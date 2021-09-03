Когда в доме всегда теплые полы?

Существуют два вида подогреваемых полов: электрические и водяные, но в многоэтажках закон разрешает укладывать только электрические, так как они, в отличие от водяных, исключают возможность затопления. Поэтому остановимся на вопросах выбора электрополов типа теплый пол Теплолюкс Alumia.

Что дает теплый пол?

Комфорт. Обогрев осуществляется в самом низу, отсутствует конвекция воздуха и связанное с ней движение пыли, аллергенов, спор.

Безопасность. В отличие от навесных радиаторов и обогревателей, нагревательные элементы электропола защищены от возможного прямого контакта с телом, что исключает ожоги.

Энергопотребление. Автоматическая регулировка тепла снижает энергозатраты, препятствует утечке тепла.

Конвекционные и инфракрасные

Греющий кабель. Конвекционный пол, в котором нагревателем является один или два кабеля диаметром 5-8 мм, защищенные внутренней изоляцией и закрытые снаружи оболочкой, смонтированные "в стяжку" толщиной 3-5 см. Практически универсален, может укладываться под керамическую плитку и керамогранит, под натуральный камень, плитку ПВХ, линолеум, ковролин, ламинат, паркетную доску. Дополнительные преимущества: шаг укладки позволяет заранее отрегулировать мощность нагрева, а изоляция - устанавливать в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная).

Конвекционные маты. По сути, предыдущий вариант, но с тонким кабелем 2.5-4 мм, жестко закрепленным на сетке в низкую стяжку толщиной 5-10 мм или даже внедренной напрямую в слой под плиточного клея. Преимущества: фактически не поднимает уровень пола, монтируется на бетон или плитку. Однако выпускается в виде готовых матов фиксированной длинны, которые нельзя укорачивать.

Инфракрасные маты. Представляют из себя тонкую пленку, состоящую из инфракрасных элементов, которые нагревают не воздух, а расположенные вблизи предметы и само напольное покрытие. Эта пленка сухим способом укладывается полосами на тонкую теплоизоляцию, а уже поверх неё монтируется напольное покрытие. Отсутствие стяжек и жидких закрепляющих растворов позволяет монтировать инфракрасные маты даже на стены и потолок. Преимущества очевидны: быстрый монтаж и готовность к эксплуатации, малая толщина 3-4 мм, пониженный до 20% расход электроэнергии.

Какой электрический тёплый пол выбрать?

Универсального тёплого пола не существует. Выбор зависит от напольного покрытия, требуемой мощности, влажности в помещении. Важно помнить, что поменять полы будет сложно, поэтому выбор лучше доверить профессионалам: менеджеру в магазине с репутацией или строителям.